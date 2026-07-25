Bank Jakarta dan Jalan Baru Menuju Kota Global

Bank Jakarta dan Jalan Baru Menuju Kota Global (Foto: Dokumentasi Bank jakarta)

JAKARTA - Pagi hari di Jakarta dimulai dengan satu sentuhan di layar ponsel. Membayar MRT, membeli kopi, membayar parkir, hingga mentransfer dana kepada mitra usaha, semuanya berlangsung dalam hitungan detik.

Di balik aktivitas yang tampak sederhana itu, ada transformasi besar yang sedang mengubah wajah layanan keuangan ibu kota. Ada satu fondasi yang menentukan apakah sebuah kota mampu bergerak cepat mengikuti zaman: sistem keuangan yang digital, efisien, dan dipercaya masyarakat.

Di tengah lanskap baru tersebut, Bank Jakarta memilih untuk tidak sekadar mengikuti perkembangan teknologi. Bank pembangunan daerah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini tengah membangun identitas baru sebagai institusi keuangan modern yang menjadi bagian dari transformasi ekonomi digital ibu kota.

Langkah itu menjadi penting. Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan nilai transaksi pembayaran digital nasional terus tumbuh dua digit dalam beberapa tahun terakhir, didorong meningkatnya penggunaan mobile banking, QRIS, dan berbagai layanan pembayaran elektronik. Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa kecepatan, kemudahan, dan keamanan kini menjadi standar baru layanan keuangan.

Perubahan perilaku masyarakat itu tercermin pada data Bank Indonesia. Pada triwulan II-2026, volume transaksi pembayaran digital melalui aplikasi mobile dan internet mencapai 16,07 miliar transaksi, tumbuh 36,88 persen secara tahunan. Sementara transaksi QRIS melonjak hingga 100,12 persen, menandakan pembayaran digital telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat.

Bagi bank daerah, perubahan itu menghadirkan tantangan sekaligus peluang. Jika gagal beradaptasi, bank pembangunan daerah akan tertinggal di tengah persaingan dengan bank nasional maupun perusahaan teknologi finansial. Sebaliknya, jika mampu membaca perubahan perilaku masyarakat, bank daerah justru memiliki keunggulan karena memahami karakter ekonomi lokal lebih baik dibanding pemain lain.

Di titik inilah transformasi Bank Jakarta menemukan relevansinya.

Financial Operating System Kota Global

Transformasi itu kemudian diterjemahkan ke dalam sebuah visi yang lebih besar. Bank Jakarta tidak lagi ingin dipandang sekadar sebagai penyedia layanan perbankan, melainkan sebagai financial operating system yang menghubungkan masyarakat, pelaku usaha, pemerintah, hingga investor dalam satu ekosistem digital.

Direktur Utama Bank Jakarta Agus H Widodo mengatakan, transformasi digital tidak hanya menghadirkan layanan perbankan yang lebih cepat dan mudah, tetapi juga menjadi fondasi untuk memperkuat konektivitas ekonomi Jakarta sebagai kota global.

Menurut Agus, fokus digitalisasi Bank Jakarta diwujudkan melalui empat strategi utama, yakni memperluas inklusi keuangan berbasis digital, memperkuat ekosistem UMKM melalui akses pembiayaan dan digitalisasi usaha, memperluas pembiayaan perumahan (housing inclusion), serta mendorong iklim investasi yang lebih kuat.

"Bank Jakarta ingin menjadi financial operating system bagi Jakarta yang menghubungkan berbagai peluang dan kebutuhan masyarakat dalam satu ekosistem keuangan yang terintegrasi," ujarnya di Jakarta belum lama ini.

Dia menegaskan transformasi digital harus bersifat inklusif sehingga seluruh lapisan masyarakat, mulai dari UMKM, pedagang kecil hingga generasi muda, dapat menikmati manfaat layanan keuangan modern. Dengan demikian, teknologi tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga membuka akses ekonomi yang lebih luas.

Melalui langkah tersebut, Bank Jakarta ingin memperkuat perannya tidak hanya sebagai lembaga perbankan, tetapi juga sebagai katalis pembangunan ekonomi digital yang mendukung terwujudnya Jakarta sebagai kota global yang cerdas, inklusif, dan berkelanjutan.