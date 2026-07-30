MNC Finance Gelar Program Literasi Keuangan Gali Cuan, Dorong UMKM Tumbuh Berkelanjutan

JAKARTA - PT MNC Finance kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan literasi keuangan bagi pelaku usaha melalui program "Gali Cuan (Gerakan Literasi Keuangan untuk Ciptakan Usaha Naik Kelas)".



Pada kesempatan kali ini, MNC Finance berkolaborasi dengan Burgreens, salah satu restoran makanan nabati (plant-based) terkemuka di Indonesia, untuk berbagi pengalaman mengenai pengelolaan keuangan usaha, strategi pengembangan bisnis, serta pentingnya akses pembiayaan yang sehat bagi pelaku UMKM.



Kegiatan yang diselenggarakan di Burgreens The Breeze BSD, beralamat di The Breeze L16, Jl. BSD Green Office Park No.21, Sampora, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, menghadirkan Co-Founder Burgreens, Helga Angelina Tjahjadi, sebagai narasumber utama yang membagikan perjalanan membangun bisnis dari awal hingga berkembang menjadi salah satu brand makanan sehat yang dikenal luas di Indonesia.



Didirikan pada tahun 2013, Burgreens telah berkembang menjadi pelopor restoran plant-based di Indonesia dengan sekitar 80 karyawan. Mengusung visi menghadirkan makanan sehat yang lezat sekaligus ramah lingkungan, Burgreens menghadirkan berbagai menu inovatif seperti burger, rendang, soto betawi, hingga minuman boba yang dibuat 100% dari bahan nabati.



Selain mengembangkan bisnis restorannya, Burgreens juga terus berinovasi melalui TAHU YA, sebuah konsep kuliner yang menghadirkan berbagai sajian berbahan dasar tahu sebagai alternatif protein nabati yang lezat, praktis, dan terjangkau. Kehadiran TAHU YA menjadi bagian dari komitmen Burgreens dalam memperluas akses masyarakat terhadap pangan sehat berbasis nabati sekaligus mendukung gaya hidup yang lebih berkelanjutan.



Selain mengedepankan kesehatan konsumen, Burgreens juga berkomitmen mendukung keberlanjutan lingkungan serta memberdayakan petani lokal melalui penggunaan bahan baku berkualitas dan berkelanjutan.



Dalam sesi literasi keuangan, Helga Angelina menjelaskan bahwa keberhasilan sebuah usaha tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk, tetapi juga kemampuan pelaku usaha dalam mengelola arus kas, menyusun perencanaan keuangan, mengembangkan strategi ekspansi, serta memanfaatkan pembiayaan secara bijak.



“Membangun bisnis bukan hanya tentang menciptakan produk yang baik, tetapi juga bagaimana menjaga kesehatan finansial usaha agar dapat bertumbuh secara berkelanjutan. Literasi keuangan menjadi fondasi penting bagi setiap pelaku usaha untuk mengambil keputusan bisnis yang tepat. Kami percaya bahwa inovasi harus berjalan beriringan dengan keberlanjutan. Melalui Burgreens dan TAHU YA, kami ingin membuktikan bahwa makanan sehat berbasis nabati dapat dinikmati oleh lebih banyak masyarakat tanpa mengorbankan cita rasa. Namun, di balik inovasi produk, pengelolaan keuangan yang sehat tetap menjadi kunci agar bisnis dapat terus berkembang dan memberikan dampak yang lebih luas,” ujar Co-Founder Burgreens Helga Angelina Tjahjadi.



Melalui program Gali Cuan, MNC Finance memberikan edukasi mengenai pentingnya pencatatan keuangan, pengelolaan modal kerja, menjaga kesehatan arus kas, hingga pemanfaatan fasilitas pembiayaan secara produktif untuk mendukung pengembangan usaha.