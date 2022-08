JAKARTA โ€“ Penerimaan negara tahun ini naik berkat boom komoditas. Lonjakan harga komoditas membawa dampak positif terhadap penerimaan negara tahun ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dari lonjakan harga tersebut penerimaan pajak diproyeksikan mencapai Rp279 triliun. Kemudian, dari sisi bea keluar akan mencapai Rp48,9 triliun, utamanya berasal dari komoditas minyak sawit atau crude plam oil (CPO).

Meski demikian, bendahara negara tersebut mengatakan bahwa momentum seperti ini tidak akan terulang lagi, sebab harga komoditas diprediksi akan melandai tahun depan.

โ€œIni mungkin tidak akan berulang atau tidak akan setinggi ini tahun depan,โ€ kata Sri Mulyani dalam keterangan pers virtual, Senin (8/8/2022).

Ia menyebut, harga minyak yang bisa mencapai USD95 per barel hingga USD100 per barel tahun ini, diperkirakan akan mengalami penurunan menjadi USD90 per barel tahun depan.

Selanjutnya, harga batu bara yang tahun ini diperkirakan mencapai USD244 per ton, pada tahun depan diperkirakan akan turun ke level USD200 per ton. Serta, harga CPO yang tahun ini mencapai USD1.350 per ton diproyeksi turun di bawah USD1.000 pada 2023.

โ€œIni yang harus dipertimbangkan di dalam mengestimasi penerimaan negara tahun depan,โ€ kata dia.

Bendahara negara tersebut mengatakan bahwa, saat ini ekonomi Indonesia sudah dalam kondisi sangat baik dan harus dipertahankan hingga akhir tahun ini. Pertumbuhan ekonomi yang kuat harus tetap dijaga, utamanya dari sisi domestik, hal itu dikarenakan ekonomi global sedang dalam ketidakpastian yang besar. Ia menyebut bahwa, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh kementerian lembaga untuk fokus merealisir belanja pemerintah, dan diprioritaskan untuk membeli produk dengan kandungan lokal tinggi. โ€œDalam hal ini, produk bangga buatan Indonesia dapat mendukung pemulihan ekonomi yang main kuat di kuartal III dan IV,โ€ ungkapnya. Sebagai informasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat sebesar 5,44% pada kuartal II 2022 dibandingkan pada kuartal II 2021 yang tumbuh sebesar 5,01%. Jika dibandingkan dengan kuartal I 2022, ekonomi Indonesia tumbuh 3,73%.