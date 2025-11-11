Bahlil Pede Setor PNBP Sesuai Target Meski Harga ICP dan Mineral Turun

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia optimistis setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan target APBN, meski harga komoditas global tengah turun. Meski demikian, ESDM tidak akan menurunkan target setoran PNBP meskipun fenomena penurunan harga komoditas berdampak langsung terhadap penerimaan negara.

"Tapi kita enggak mau menjadikan penurunan harga ICP dan harga mineral untuk mengurangi target pendapatan negara. Karena negara lagi membutuhkan banyak anggaran untuk pembiayaan, termasuk di sektor ESDM. Untuk itu kami tetap mematok target APBN di dalam penerimaan PNBP," kata Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII, Selasa (11/11/2025).

Pada kesempatan itu, Bahlil memaparkan realisasi PNBP sektor ESDM per 10 November 2025 mencapai Rp200,6 triliun, alias 78,74 persen dari target tahun ini sebesar Rp254,83 triliun.

"Alhamdulillah, dari target APBN kita sudah terealisasikan sebesar 78,74% dari target PNBP," katanya.

Bahlil optimistis target PNBP sektor ESDM pada APBN 2025 dapat tercapai dan bahkan bisa melampaui target yang telah ditetapkan.

"Saya laporkan, insyaallah target PNBP ini bisa tercapai sampai 31 Desember dan mudah-mudahan bisa lebih," sambungnya.

Sebelumnya, Kementerian ESDM menetapkan harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) bulan Agustus 2025 pada level USD66,07 per barel.

Angka ini turun dari ICP Juli 2025 sebesar USD68,59 per barel. Penetapan ICP bulan ini tertuang pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 304.K/MG.03/MEM.M/2025 tentang Harga Minyak Mentah Bulan Agustus 2025 tanggal 10 September 2025.

Penurunan ICP dan harga minyak mentah utama di pasar internasional bulan Agustus 2025 dipengaruhi oleh kombinasi peningkatan produksi AS dan OPEC+ (supply surplus) serta melemahnya permintaan minyak seiring berakhirnya summer driving season.