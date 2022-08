JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham, kini MNC Sekuritas juga menyediakan beragam produk reksa dana yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

Investasi merupakan salah satu bentuk persiapan keuangan untuk masa depan. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu tujuan dari berinvestasi adalah untuk memperoleh keuntungan yang dapat dinikmati di kemudian hari. Namun, ternyata investasi saham bukan hanya menghasilkan keuntungan materi, melainkan juga 3 efek positif lainnya seperti yang telah dirangkum oleh MotionTrade berikut:

1. Kemampuan dan Wawasan Bertambah

Sebelum berinvestasi saham, mungkin Anda tidak begitu mengikuti perkembangan kondisi ekonomi, baik secara global maupun nasional. Namun, dengan investasi saham, investor cenderung akan lebih memperhatikan kondisi perekonomian yang terjadi sebagai acuan dalam melakukan analisa atas saham yang diminati/dimiliki.

Selain itu, biasanya investor juga melakukan analisa fundamental dan teknikal terhadap kinerja emiten dan kondisi pasar yang dapat mempengaruhi harga saham. Dengan pola tersebut, wawasan investor akan semakin luas dan kemampuan analisa juga semakin terlatih.

2. Lebih Mengenal Diri Sendiri

Seiring waktu, investor akan lebih memahami diri sendiri melalui investasi saham. Misalnya, investor dapat menilai dirinya masuk ke dalam tipe Growth Investor, Trend Following Trader, Swing Trader, Day Trader, atau Intraday Trader. Selain itu, investor juga dapat melihat apakah dirinya cukup sabar dan tidak mudah panik ketika kondisi saham fluktuatif, atau juga termasuk investor yang tanggap dan cepat mengambil keputusan ketika kondisi pasar tiba-tiba mengalami perubahan, dan lain sebagainya.

3. Semakin Jujur pada Diri Sendiri

Dalam berinvestasi, memang ada kalanya untung, ada kalanya rugi. Jika kinerja dan pergerakan harga saham mulai melemah, investor perlu segera mengambil keputusan buy, sell, atau hold, tetapi keputusan tersebut harus didasari oleh berbagai analisa dan perhitungan yang tepat. Jika saham terindikasi terus memburuk, sebaiknya investor tidak memaksakan diri.

Investor harus berani jujur pada diri sendiri atas kerugian yang dialami dan melakukan strategi cut loss untuk mengurangi risiko yang lebih besar. Menjadi investor memang memerlukan mental baja, sehingga dapat bangkit dari kerugian yang dialami, namun tentunya perlu menyusun strategi sebelum memulai investasi kembali.

Yuk asah terus kemampuan analisa Anda, serta cermat dalam mempelajari portofolio dan kinerja saham melalui aplikasi MotionTrade!