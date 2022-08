JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas senantiasa memberikan edukasi seputar pasar modal dalam melalui program rutin yaitu IG Live Research Corner.

Dunia tengah menghadapi ancaman inflasi yang berdampak terhadap potensi resesi dan pelemahan purchasing power masyarakat. Hal tersebut dipicu oleh menguatnya sejumlah harga komoditas energi serta pangan global seiring konflik Ukraina-Rusia yang tidak berkesudahan sehingga menyebabkan kenaikan inflasi di berbagai belahan dunia.

Kenaikan inflasi juga mendorong sejumlah bank sentral dunia untuk menaikan suku bunga acuan sehingga memiliki eksposur negatif terhadap leverage perusahaan yang memiliki tingkat hutang yang tinggi.

Sementara itu, kenaikan inflasi dirasakan juga di Indonesia dimana secara tahunan pada bulan Juli 2022 tercatat sebesar 4,94%. Investor merespon negatif sentimen tersebut yang terlihat dari penurunan sektor consumer non-cyclical 2% selama bulan Juli 2022. Sementara performa IHSG pada bulan yang sama mampu bertumbuh +2,31%.

Di tengah ancaman inflasi tersebut, masih terdapat sejumlah katalis positif yang dapat dicermati seperti stabilnya sejumlah harga komoditas pangan, peningkatan indeks penjualan ritel, serta peningkatan mobilitas masyarakat. Sejumlah emiten consumer pun mencoba menyiasati dengan mengurangi biaya iklan dan promosi yang mampu menahan penurunan margin serta penyesuaian Average Selling Price (ASP) secara berkala untuk mengimbangi kenaikan biaya produksi. Selanjutnya, bagaimanakah prospek saham emiten consumer di penghujung tahun 2022?

Saksikan ulasan selengkapnya dalam IG Live Research Corner dengan topik “Seksikah Saham Consumer di Tengah Inflasi?” pada Kamis (11/08/2022) pukul 16.00 WIB. Ulasan IG Live ini akan dibawakan oleh narasumber Research Analyst MNC Sekuritas Raka Junico Widyarman. Saksikan IG Live ini melalui akun IG @mncsekuritas!

