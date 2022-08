SURABAYA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas senantiasa mendukung nasabahnya untuk menjadikan investasi saham sebagai investasi masa depan.

Rizky Atlanta Wijaya dan Olivia Dewi Anggraeni, yang merupakan nasabah MNC Sekuritas, mengikat janji suci pernikahan dengan menggunakan saham sebagai mahar di Surabaya pada Jumat (05/08/2022). Olivia dipinang oleh Rizky dengan mahar saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) sebanyak 8 lot atau 800 lembar saham yang dibeli melalui aplikasi online trading MotionTrade.

โ€œKami menginginkan pernikahan yang unik dan berbeda dari pasangan lain, sehingga kami memilih mahar berupa saham. Selain itu, dengan kepemilikan saham tersebut, kami termotivasi untuk terus melakukan investasi di masa mendatang. Saham sebanyak 8 lot kami pilih sebagai simbol bahwa pernikahan kami terlaksana pada bulan ke-8. Ditambah lagi, kami berdua juga berulang tahun di bulan Agustus ini, sehingga angka 8 merupakan angka spesial untuk kami,โ€ jelas Rizky.

Branch Manager MNC Sekuritas Surabaya Lina Rosita menyampaikan, investasi saham semakin populer di kalangan investor, khususnya generasi milenial.

Seiring dengan maraknya kegiatan edukasi pasar modal di Indonesia, generasi muda semakin melek investasi dan memahami pentingnya berinvestasi untuk bekal di masa depan, termasuk saat memasuki jenjang pernikahan dan membentuk keluarga baru.

โ€œMahar saham semakin populer dan diminati pasangan muda. Dengan mahar berupa saham ini, tentunya pasangan yang memasuki kehidupan baru berharap memperoleh imbal hasil yang baik, sehingga nilai investasinya dapat terus berkembang dan dinikmati di kemudian hari,โ€ ucap Lina.

