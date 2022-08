JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham, kini MNC Sekuritas juga menyediakan beragam produk reksa dana yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

Pendidikan merupakan dasar yang sangat penting bagi anak-anak sebagai bekal untuk menjalani kehidupan. Untuk mengenyam pendidikan memang dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, apalagi biaya pendidikan kian melambung dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan dan pengelolaan keuangan sedini mungkin agar kebutuhan pendidikan buah hati dapat terpenuhi di masa mendatang, salah satunya dengan reksa dana. Berikut 3 tips dari MotionTrade bagi Anda yang ingin berinvestasi reksa dana untuk pendidikan anak, antara lain:

1. Tetapkan Tujuan Investasi dan Alokasi Dana

Sebelum mulai berinvestasi, sebaiknya Anda melakukan survei terkait biaya pendidikan yang saat ini berlaku, kemudian simulasikan kenaikan biaya atau inflasi di tahun ketika anak Anda akan memulai pendidikan. Setelah itu, Anda bisa menetapkan tujuan investasi sesuai kebutuhan, apakah untuk jangka pendek, menengah, atau panjang.

Sebagai contoh, saat ini usia anak Anda 2 tahun dan ingin menyiapkan biaya SD ketika anak Anda berusia 6 tahun, maka Anda memiliki waktu 4 tahun untuk berinvestasi. Tentukan alokasi dana sesuai kemampuan Anda, lalu lakukan simulasi pertumbuhannya selama periode 4 tahun. Dari simulasi ini, akan terlihat apakah investasi yang Anda lakukan akan menutupi kenaikan harga atau inflasi yang telah Anda simulasikan di awal.

2. Pilih Produk Reksa Dana sesuai Kebutuhan

Jika telah menetapkan tujuan investasi, pilihlah produk reksa dana sesuai dengan kebutuhan Anda. Reksa Dana Pasar Uang cocok bagi Anda yang ingin berinvestasi jangka pendek, yaitu kurang dari 1 tahun. Reksa Dana Pendapatan Tetap cocok untuk tujuan keuangan dengan jangka waktu 1-3 tahun dengan profil moderat konservatif. Sedangkan untuk profil moderat agresif, Reksa Dana Campuran cocok bagi Anda yang ingin berinvestasi dalam jangka waktu 3-5 tahun. Jika ingin memenuhi tujuan jangka panjang, Anda bisa memilih produk dari Reksa Dana Saham untuk investasi lebih dari 5 tahun. Selain itu, Reksa Dana Syariah juga dapat menjadi alternatif bagi Anda yang ingin berinvestasi sesuai prinsip syariat Islam.

Untuk memudahkan Anda memilih reksa dana, Anda bisa melihat profil dan kinerja produk reksa dana sesuai kebutuhan melalui aplikasi MotionTrade. Di Menu ‘All Fund’ saat ini tersedia 110 produk reksa dana, baik reksa dana konvensional maupun syariah dari 22 Manajer Investasi.

3. Disiplin dalam Berinvestasi

Setelah menentukan pilihan reksa dana, aturlah pendapatan bulanan Anda agar investasi dilakukan secara rutin. Jika Anda memiliki dana lebih atau tambahan, Anda bisa melakukan investasi untuk tujuan lain dengan produk reksa dana berbeda, misalnya untuk kebutuhan anak Anda memasuki jenjang SMP, SMA, dan seterusnya. Lakukan investasi secara disiplin dan konsisten agar tujuan investasi Anda tercapai.

Mulailah investasi demi masa depan buah hati Anda dengan aplikasi MotionTrade. Dengan Fitur 'Open Account', Anda dapat langsung membuka rekening reksa dana sekaligus saham melalui smartphone anda di mana pun dan kapan pun.