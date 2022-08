MAKASSAR – MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan komitmen pengembangan pasar modal Indonesia, MNC Sekuritas aktif mendukung kegiatan edukasi pasar modal untuk menciptakan investor yang berkualitas dan turut berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi Tanah Air.

MNC Sekuritas mendukung kegiatan edukasi pasar modal yang diselenggarakan oleh salah satu Galeri Investasi Syariah BEI MNC Sekuritas yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja Ukhuwah Universitas Muslim Indonesia (DPPK UMI) Makassar pada Kamis (04/08/2022). Kegiatan edukasi berupa seminar dengan mengangkat tema

Baca Juga: IG Live Research Corner Hari Ini: Saham Properti di Tengah Resesi Itu, Rese Gak Sih?

“Arah Investasi Dana Pensiun Menghadapi Ancaman Krisis Global” ini, dibuka dengan sambutan dari Direktur IKNB Syariah Otoritas Jasa Keuangan Kris Ibnu Roosmawati, Ketua Ikatan Dana Pensiun Islam Indonesia Faizal Ridwan Zamzany, dan Rektor Universitas Muslim Indonesia Makassar Basri Modding.

Baca Juga: MNC Sekuritas Dukung Edukasi Pasar Modal di Universitas Nasional "Value Investing Bersama Lo Kheng Hong"

Head of Investment Gallery MNC Sekuritas Andri Muharizal menyampaikan, MNC Sekuritas berupaya mendekatkan diri dengan investor dengan hadir melalui 154 point of sales fisik yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia maupun melalui Galeri Investasi Digital yang tidak terbatas ruang dan waktu. DPPK UMI merupakan Galeri Investasi BEI MNC Sekuritas yang telah aktif sejak tahun 2018 dan memberikan kontribusi positif dalam mengedukasi dan menjangkau investor baru.

“Sepanjang tahun 2021, nilai transaksi Galeri Investasi Syariah BEI DPPK UMI mengalami kenaikan hampir 17% dibandingkan tahun 2020. MNC Sekuritas telah memiliki 5 point of sales di wilayah Sulawesi Selatan dan diharapkan akan terus bertambah untuk mendukung perkembangan pasar modal di Indonesia,” jelas Andri.

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!