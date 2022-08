JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas senantiasa memberikan edukasi seputar pasar modal dalam melalui program rutin yaitu IG Live Research Corner.

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa sehingga menjadi salah satu negara penghasil beragam komoditas. Hal ini memberikan dampak positif bagi sektor-sektor industri di Indonesia, salah satunya properti. Marketing sales developer tercatat meningkat 38% YoY pada tahun 2021 dan terus menanjak 41% YoY pada kuartal 1 tahun 2022.

Meskipun demikian, krisis yang terjadi di AS dan Eropa menyebabkan kenaikan tingkat suku bunga yang agresif, bahkan tingkat inflasi di AS tercatat sebesar 9,1% pada Juni 2022 dan tertinggi dalam 40 tahun terakhir.

Hal ini tentunya menyebabkan pengaruh negatif terhadap sektor properti karena 70% masyarakat Indonesia membeli properti melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Dalam kondisi seperti saat ini, bagaimana nasib emiten-emiten properti di Indonesia? Apakah prospek properti di tahun 2022 ini akan semakin membaik? Bagaimana strategi emiten properti untuk menghadapi tantangan ini?

