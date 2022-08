JAKARTA - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meyakini harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit naik di akhir Agustus 2022. Adapun harga TBS sawit petani masih di bawah Rp2.000/kg.

"Minggu lalu saya dipanggil, diperintah oleh Presiden, Kementerian terkait harus menjadikan TBS di atas Rp2.000," ujar Zulhas di sela-sela pelepasan minyak goreng kemasan rakyat MINYAKITA di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, Kamis (11/8/2022).

Guna menggenjot harga TBS tersebut, Pria yang juga menjadi Ketua Umum PAN itu memaparkan beberapa upaya yang telah dilakukan. Adapun yang pertama, membebaskan Pungutan Ekspor (PE) Crude Palm Oil/CPO.

"Kita sudah lakukan Pungutan Ekspor (PE) dihold. Enggak dipungut dulu itu PE 200 dollar AS karena pajak enggak dipungut otomatis (harga) akan naik Rp600 per kilogram. Kalau selama ini Pabrik Kelapa Sawit (PKS) membeli Rp 1.250 tambah Rp600 menjadi Rp1.850. Itu sudah naik," terang Zulhas.

Kedua, telah melakukan penyesuaian kebijakan penerbitan harga referensi yang menjadi dasar penentuan pungutan ekspor dan Bea Keluar (BK) atas ekspor komoditas CPO dan produk turunannya dari sebulan sekali menjadi dua minggu sekali. Kemudian, pola perhitungannya juga diubah supaya harga TBS bisa cepat naik.

"Apabila biasanya BK ditetapkan 288 dollar AS, sekarang hanya dibayar 52 dollar AS. Berarti ada pajak yang tidak dipungut 236 dollar AS. Maka harga naik lagi dia Rp640, jadi mestinya TBS sudah Rp2.490 per kilogram," papar Mendag.

Dengan demikian, jika semua upaya berjalan dengan lancar, harga TBS sawit akan naik sesuai yang diharapkan bersama. "Kalau semua berjalan dengan lancar mudah-mudahan 15 Agustus-31 Agustus. 2 mingguan itu, seluruh harga TBS sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan," tandas Zulhas.