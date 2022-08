JAKARTA - Deposito adalah produk investasi dengan imbal hasil berupa suku bunga yang lebih tinggi dari tabungan. Berbeda dengan tabungan yang bisa dicairkan kapan saja, pencairan dana deposito tidak dapat dilakukan setiap waktu. Namun harus sesuai dengan jangka waktu dan syarat tertentu.

Selain perbedaan fundamental tersebut, tabungan dan deposito juga memiliki beberapa perbedaan lain seperti setoran minimal dan bunga yang dihasilkan. Jika setoran awal tabungan berada di angka ratusan ribu rupiah, setoran awal deposito bisa berada di angka jutaan rupiah tergantung dengan kebijakan setiap bank.

Berikut Beberapa hal yang menguntungkan berinvetasi deposito.

• Bunga Tinggi

Bila dibandingkan dengan tabungan, deposito memiliki imbal hasil/bunga lebih tinggi. Jika bunga tabungan berkisar di angka 0,5% sampai 3%, bunga deposito bisa mencapai 3,5% per tahun. Tak ayal deposito sering dijadikan instrumen investasi. Meski demikian, bunga atau imbal hasil setiap bank berbeda-beda.

• Risiko Rendah

Deposito adalah produk investasi yang mempunyai risiko paling rendah dibandingkan dengan valas dan pasar saham. Anda tidak perlu mengamati dan menganalisa harga pasar untuk mendapatkan keuntungan. Nilai deposito juga relatif stabil dan sedikit sekali terpengaruh dengan gejolak pasar modal.

• Aman dan Terjamin

Satu lagi keuntungan deposito adalah memiliki rasa aman karena dijamin LPS. Apabila Anda ingin memilih deposito sebagai instrumen investasi, pastikan juga bank yang Anda pilih telah terdaftar di LPS, sehingga dana yang Anda simpan mendapat jaminan.

PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank sebagai unit usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang berada di bawah naungan MNC Group (BHIT) kembali menghadirkan kejutan bagi nasabahnya, yaitu kemudahan dalam membuka Deposito secara online melalui aplikasi andalannya, MotionBanking.

MNC Bank telah mengantongi persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk layanan Deposito Online. Melalui fitur ini, MotionBanking menawarkan kemudahan, kenyamanan, dan fleksibilitas bagi para penggunanya untuk membuka deposito kapan saja dimana saja, cukup melalui smartphone. Sedangkan kelebihan dari pembukaan deposito online pada aplikasi MotionBanking antara lain:

• Pembukaan rekening secara online menggunakan fitur biometrik

• Deposito dapat dibuka secara realtime

• Flexible dengan tiga pilihan jenis instruksi jatuh tempo, Automatic Roll Over (ARO), Automatic Roll Over Plus Bunga (ARO Plus Bunga) dan Non-Automatic Roll Over (Non-ARO)

• Kemudahan mengubah instruksi jatuh tempo tanpa harus datang ke cabang

• Pilihan tenor mulai dari 1, 3, 6, hingga 12 bulan

• Suku bunga deposito yang menarik (mengikuti syarat dan ketentuan berlaku)

Untuk pembukaan deposito, nasabah hanya perlu mengakses MotionBanking dengan saldo minimal Rp200.000. Tidak hanya itu, MNC Bank juga memberikan bonus bunga menarik total 7% (syarat dan ketentuan berlaku).

“Fitur ini merupakan wujud komitmen MNC Bank untuk mengembangkan MotionBanking sebagai One-Stop Banking Service. Fitur ini melengkapi user experience dan transaksi nasabah serta memastikan MotionBanking menjadi yang terdepan di tanah air,” tutur Direktur MNC Bank, Rita Montagna.

