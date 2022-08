JAKARTA- Terdapat 5 fakta Xi Jinping, Presiden Tiongkok terkuat yang tidak suka kemewahan menarik untuk diulas. Xi Jinping adalah Presiden ketujuh China yang sangat fenomenal.

Jinping adalah putra dari veteran komunis Xi Zhongxun (1913–2002), dan mengawali sebagian besar karier politiknya di provinsi Fujian. Ia kemudian diangkat sebagai ketua partai di provinsi tetangga, Zhejiang, dan selanjutnya juga diangkat sebagai ketua partai di Shanghai setelah pemecatan Chen Liangyu.

Jinping dikenal karena sikap kerasnya terhadap korupsi dan keterbukaannya mengenai reformasi politik dan ekonomi pasar di RRT.Posisinya di kancah perpolitikan Tiongkok membuatnya menjadi penerus kelima, menggantikan Hu Jintao, sebagai Sekretaris Jenderal dan pemimpin tertinggi dari Partai Komunis Tiongkok.

Xi Jinping menyatakan bahwa kepemimpinannya ini akan digunakannya untuk memajukan kembali perekonomian Republik Rakyat Tiongkok, bersama dengan enam anggota papan atas partai lainnya, termasuk anggota baru Li Keqiang dan Wang Qishan. Tujuh anggota kelompok "Komite Tetap Politburo" dan beberapa organisasi lainnya memprediksikan bahwa di bawah kjepemimpinannya, Tiongkok akan kurang progresi.

Berikut 5 fakta Xi Jinping, Presiden Tiongkok terkuat yang tidak suka kemewahan:

1. Pernah jadi petani

Hidup Xi Jinping mulai menjadi terjal saat ayahnya turun dari kekuasaan dan ia dikirim ke daerah pedesaan untuk menjalani hidup sebagai petani. Saat itu China mengirim sekitar 30 juta pemudanya yang hidup di kota ke pedesaan untuk merasakan kehidupan sebagai petani.

2. Tidak Suka Kemewahan

DIa melarang praktek korupsi yang marak dilakukan oleh pejabat China. Serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi China yang melejit. Untuk itu, perbedaan miskin dan kaya sudah mengecil dan XI Jin Ping memang dikenal tidak menyukai kemewahan.

3. Ambisius

Di daerah pedesaan itulah karir politiknya dimulai, warga sekitar yang terkesan akan kerja kerasnya sebagai seorang buruh tani kemudian mendorongnya untuk menjadi ketua di kantor cabang PKC di daerahnya bekerja. Dia pun dikenal sebagai sosok yang ambisius.

4.Disukai rakyatnya

Survei YouGov pada Juli 2019 juga menemukan bahwa sekitar 22 persen orang di daratan China menyebut Xi sebagai orang yang paling mereka kagumi

5. Suka membaca novel

Beberapa buku yang 'masuk' daftar bacaan XI yakni "The Communist Manifesto, Das Kapital, The Analects of Confucius, A General History of China, dan War and Peace.

