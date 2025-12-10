Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Investasi China Melonjak, KEK Batang Disiapkan Jadi Lokomotif Industri Indonesia

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |10:14 WIB
Investasi China Melonjak, KEK Batang Disiapkan Jadi Lokomotif Industri Indonesia
KEK Batang Jadi Lokomotif Industri Indonesia (Foto: Okezone)
BATANG - Investasi asal China terus meningkat, sementara Forum Masyarakat Indonesia Emas (Formas) membuka jalan masuknya industri ke Jawa Tengah. Investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (kek) Batang diharapkan menjadi penggerak utama industri nasional di masa mendatang.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, Formas memfasilitasi ratusan investor China untuk menanamkan modal di Indonesia. Perhelatan bisnis berskala besar ini dihadiri ratusan kepala daerah, regulator, pelaku industri, serta perwakilan pemerintah. Acara berlangsung di Industrial Areas of Wanxinda, kek Batang, Jawa Tengah dikutip, Rabu (10/12/2025).

Ketua Umum Formas, Yohanes Handojo Budhisedjati, menegaskan bahwa forum ini menjadi titik temu strategis yang mempertemukan pemilik proyek prioritas nasional, pemerintah daerah, dan investor Tiongkok. 

"Kerja sama investasi ini disebut sebagai bagian dari langkah besar menuju Indonesia Emas 2045, peluang kerja sama industri diperkirakan akan terbuka lebih luas serta memberikan dampak langsung bagi pembangunan daerah," ujarnya.

Dalam forum tersebut, peserta mendapat kesempatan berdialog langsung dengan investor Tiongkok. Proses ini diharapkan menjadi titik awal terbentuknya kerja sama konkret di berbagai daerah. 

"Formas menekankan bahwa arus investasi akan mendorong pembukaan lapangan kerja baru serta memperkuat stabilitas ekonomi nasional," paparnya.

 

