JAKARTA - Harga emas berjangka naik tipis pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB). Harga emas naik dengan fokus sekarang beralih ke pidato Ketua Federal Reserve Jerome Powell di Jackson Hole Economic Symposium.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Exchange, terdongkrak 30 sen atau 0,02%, menjadi ditutup pada USD1.761,50 per ounce, bertahan di atas level psikologis USD1.750 per ounce untuk hari kedua berturut-turut, demikian dilansir dari Antara, Kamis (25/8/2022).

Emas mempertahankan kenaikan yang dibuat pada Selasa (23/8/2022), ketika indeks manajer pembelian (PMI) manufaktur dan jasa-jasa Amerika Serikat yang lemah menarik indeks dolar turun dari level tertinggi hampir 20 tahun.

Tetapi dolar menahan penurunannya lebih lanjut setelah Presiden Fed Minneapolis Neel Kashkari mengatakan bank sentral akan terus mengetatkan kebijakan sampai inflasi jelas terkendali. Sebuah skenario yang cenderung negatif untuk harga emas.

Emas juga mendapat dukungan karena Departemen Perdagangan AS melaporkan pada Rabu (24/8/2022) bahwa pesanan baru AS untuk barang tahan lama tidak berubah pada penyesuaian musiman 273,5 miliar dolar AS pada Juli dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Namun demikian, kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS membatasi kenaikan harga emas.

Fokus sekarang adalah pada pidato Ketua Fed Jerome Powell di Jackson Hole Symposium pada akhir pekan ini, yang diharapkan memberikan lebih banyak isyarat tentang kebijakan moneter. Pedagang secara luas memperkirakan Ketua Fed akan mempertahankan sikap hawkish-nya, yang akan mengisyaratkan kenaikan suku bunga lebih tajam tahun ini. Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman September turun 11,9 sen atau 0,63%, menjadi ditutup pada USD18,907 per ounce. Platinum untuk pengiriman Oktober turun USD9,6 atau 1,1%, menjadi ditutup pada USD866,8 per ounce.