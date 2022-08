JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati genap berusia 60 tahun pada hari ini, Jumat (26/8/2022).

Sebagai informasi, pengemban tugas Bendahara Keuangan Negara ini lahir di Tanjung Karang, Lampung, pada 26 Agustus 1962.

Sri juga menjadi orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia.

Dia menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (1986). Kemudian, dia melanjutkan pendidikannya di University of Illinois at Urbana Champaign, Amerika Serikat dan mendapatkan gelar Master of Science of Policy Economics (1990). Setelah itu, Sri mendapatkan gelar Ph.D. in Economics (1992).

Dalam kesempatan ini, Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) mengucapkan Selamat Ulang Tahun kepada Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati.

"Doa kami semoga Tuhan senantiasa melimpahkan kesehatan dan kebahagiaan. Terima kasih atas dedikasi, kerja keras, ketekunan, ilmu, serta cinta yang besar yang telah Ibu berikan untuk bangsa ini, sehingga tantangan demi tantangan bisa kita lalui.Terima kasih telah menjadi teladan bagi rakyat untuk terus mencintai bangsa ini," tulis akun Instagram resmi SMF di @ptsmfpersero.