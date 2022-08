JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin berbisik-bisik ke Bos Besar Freeport. Jokowi mau berbicara ke Chairman of the Board and Chief Executive Officer of Freeport-McMoRan Richard C.Adkerson untuk menanyakan inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Amerika saat ini.

Jokowi pun meyakini bahwa penanganan inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih lebih baik ketimbang di Amerika.

"Nanti saya mau bisik-bisik ke pak Richard berapa ya growth sama inflasi di Amerika. Saya yakin masih lebih baik kita (Indonesia)," kata Jokowi saat memberikan sambutan pada acara silaturahmi dengan karyawan PT Freeport Indonesia, Mimika, Rabu (31/8/2022).

Jokowi menjelaskan bahwa dalam keadaan dunia yang penuh ketidakpastian saat ini, inflasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia terkendali.

Ketidakpastian itu, kata Jokowi, muncul akibat pandemi covid-19 yang belum berakhir dan perang Rusia - Ukraina yang menyebabkan krisis energi, krisis pangan dan muncul krisis finansial. "Jadi kita patut bersyukur negara kita Indonesia untuk pertumbuhan ekonomi di kuartal ke II kita bisa tumbuh 5,44% dan inflasi bisa dikendalikan di angka 4,9%," ungkapnya.