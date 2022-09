JAKARTA – Daftar harga BBM per 4 September 2022 di berbagai SPBU seperti Pertamina, Shell dan Vivo akan diulas dalam artikel ini.

Diketahui, pemerintah menaikkan harga BBM subsidi dan nonsubsidi milik PT Pertamina (Persero) pada Sabtu (3/9/2022).

Di mana harga Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, Solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter, dan Pertamax nonsubsidi dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter.

“Hari ini, tanggal 3 September 2022, pukul 13.30 WIB, pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM subsidi, ini berlaku satu jam setelah diumumkannya harga penyesuaian,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif pada Konferensi Pers terkait pengalihan Subsidi, kemarin.

Lantas bagaimana dengan daftar harga BBM di SPBU lainnya?

Berikut daftar terbaru harga BBM per 4 September 2022 dikutip dari masing-masing situs resmi berbagai SPBU:

1. Pertamina

- Pertalite Rp10.000 per liter

- Solar JBT Rp6.800 per liter

- Pertamax Rp14.500 per liter

- Pertamax Turo Rp15.900 per liter

- Pertamina Dex Rp17.400 per liter

- Dexlite Rp17.100 per liter.

2. Shell

- Shell Super Rp15.420 per liter

- Shell Super Rp15.750 per liter untuk wilayah Prov. Sumatera Utara

- Shell V-Power Rp16.130 per liter

- Shell V-Power Diesel Rp18.310 per liter

- Shell V-Power Nitro+ Rp16.510 per liter - Shell Diesel Extra Rp17.990 per liter untuk wilayah Jawa Timur - Shell Diesel Extra Rp18.380 per liter untuk wilayah Sumatera Utara. 3. Vivo - Revvo 89 Rp8.900 per liter - Revvo 92 Rp15.400 per liter - Revvo 95 Rp16.100 per liter