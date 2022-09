JAKARTA – Kini, berbelanja di e-commerce merupakan salah satu kebiasaan favorit masyarakat Indonesia. Permintaan kebutuhan yang banyak, dibarengi oleh tingkat mobilitas yang tinggi, membuat platform e-commerce menjadi solusi praktis untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari.

Pada 9 September 2022 mendatang, pelanggan e-commerce Tanah Air menyambut hari puncak Shopee 9.9 Super Shopping Day di mana mereka bisa menikmati berbagai promo menarik saat berbelanja di Shopee.

Shopee tak hanya menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari seperti pakaian, makanan, dan peralatan rumah tangga, namun juga produk hiburan seperti alat elektronik hingga voucher langganan hiburan digital, salah satunya Vision+.

Hingga kini, Vision+ memiliki berbagai konten hiburan yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja, mulai dari original series terbaru setiap bulan, live sports, sinetron, hingga berbagai program TV dari channel lokal dan internasional.

Di momen Shopee 9.9 Super Shopping Day, Vision+ menghadirkan promo menarik untuk para pelanggan, yaitu Buy 1 Get 2 Vision+ Premium with Sports untuk periode 30 dan 90 hari. Setiap pembelian Vision+ Premium with Sports 30 hari akan otomatis mendapatkan 60 hari, dan Vision+ Premium with Sports 90 hari akan otomatis menjadi 180 hari.

Paket Vision+ Premium with Sports sendiri merupakan paket Vision+ yang memberikan konten paling lengkap, mulai dari program olahraga live, original series, koleksi Video on Demand dari berbagai genre film dan serial, hingga channel premium dari seluruh dunia. Promo tersebut berlaku hingga tanggal 11 September 2022.

“Dengan adanya platform e-commerce seperti Shopee, masyarakat bisa mendapatkan akses langganan Vision+ yang lebih luas dan terjangkau, berkat banyaknya promo menarik yang ditawarkan. Kami dari Vision+ berharap kerja sama dengan Shopee akan terus berlanjut, dan masyarakat bisa menikmati berbagai konten Vision+ kapan saja dan di mana saja. Ke depannya, Vision+ dan Shopee tentunya akan memberikan berbagai kejutan menarik lainnya,” ujar Clarissa Tanoesoedibjo selaku Managing Director Vision+. Daniel Minardi, Head of Brands Management and Digital Products Shopee Indonesia menambahkan, "Kami senang sekali dapat bekerja sama dengan Vision+ dalam rangka kemeriahan kampanye Shopee 9.9 Super Shopping Day. Melalui inisiatif ini, kami berharap dapat memberikan masyarakat Indonesia kemudahan akses terhadap ragam tontonan yang menarik dan bervariasi, terlebih dengan adanya promo menguntungkan khusus untuk pembelian Vision+ Premium with Sports yang dapat dimanfaatkan para pengguna. Siap nikmati hiburan favorit dengan harga terjangkau? Sebelum ketinggalan, dapatkan Buy 1 Get 2 promo Vision+ Premium with Sports di Shopee sekarang! Segera unduh aplikasi Vision+ di Google Play Store atau App Store di sini atau kunjungi www.visionplus.id. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Vision+, silakan mengikuti akun media sosial resmi Vision+ di @visionplusid (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok) atau Whatsapp di 0888 8000 00. Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere!