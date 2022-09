JAKARTA - Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia masih terbilang murah bila dibandingkan harga BBM di negara lain. Meski begitu, Indonesia tidak menempati 10 negara dengan harga BBM paling murah di dunia.

Lembaga pemeringkatan harga BBM sedunia, Global Petrol Prices, per 29 Agustus 2022 melaporkan bahwa harga BBM RON 95 di Indonesia masih lebih mahal bila dibandingkan dengan BBM jenis serupa di Malaysia.

Namun, masih sangat murah dari harga BBM RON 95 di di negara kaya minyak seperti Amerika Serikat (AS), bahkan hampir menyamai Rusia dan Arab Saudi.

Di Indonesia, BBM 95 terbagi atas Shell V Power, Revvo 95, hingga BP 95. Saat ini harga Shell V-Power berada di angka Rp 16.130-16.470 per liter. Nilai ini turun dari harga sebelumnya yakni Rp 18.300 per liter. Untuk Revvo 95 dipatok sebesar Rp 16.100 per liter. Kemudian, BP 95: Rp 16.130 per liter.

Untuk diketahui, PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan negara tidak menyediakan BBM RON 95 di SPBU milik perusahaan. Produk yang disediakan perseroan hanya berupa Pertalite atau RON 90 dengan harga Rp 10.000 per liter. Lalu, Pertamax atau RON 92 sebesar Rp14.500 per liter, dan Pertamax Turbo RON 98 seharga Rp15.900 per liter.

Adapun Daftar 10 negara dengan harga BBM termurah di dunia.

(fik)