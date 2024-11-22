Subsidi BBM Jadi BLT Hampir Rampung, Ini Kata Bahlil

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan soal kebijakan subsidi energi yang akan dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Seperti diketahui, Prabowo berencana mengubah skema penyaluran Bahan Bakar Mineral (BBM) subsidi menjadi bantuan langsung tunai (BLT).

Diakui Bahlil, subsidi BBM dengan skema baru tersebut pun sudah hampir rampung. Pihaknya hanya tinggal menunggu kepulangan Prabowo pada 24 November 2024.

"Subsidi BBM sudah hampir final scheme-nya. Kita nanti tunggu Bapak Presiden balik," jelas Bahlil di Jakarta, Jumat (22/11/2024).

Bahlil menuturkan, setelah kepala Negara itu tiba di Tanah Air, maka pihaknya akan melaporkannya secara komprehensif.