Tantangan Penyaluran BBM hingga Elpiji di Wilayah Terdampak Erupsi Gunung Lewotobi

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) berupaya memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) hingga gas elpiji di tengah erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki sejak Senin 4 November 2024. Gunung tersebut terus melakukan letusan hingga beberapa hari setelah erupsi pertama terjadi.

Hingga saat ini, PT Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga terus berkoordinasi dengan BNPB dan BPBD serta Pemda setempat untuk memantau kebutuhan pengungsi yang terdampak akibat erupsi.

"Upaya yang dilakukan dengan Pemda dan Instansi terkait juga merupakan wujud bakti kami sebagai bagian dari BUMN untuk hadir bersama masyarakat,” ujar Area Manager Communication, Relation & CSR Jatimbalinus, Ahad Rahedi , Minggu (17/11/2024).

Ahad mengungkapkan, bantuan disalurkan dengan menempuh jarak tempuh hingga 3,5 jam dari Fuel Terminal Maumere ke Kabupaten Flores Timur dengan berbagai tantangan.

“Kondisi cuaca di posko pengungsian sejak Sabtu pagi di guyur hujan deras dan kondisi jalanan yang terjal cukup menantang bagi kami untuk mengirimkan bantuan energi tersebut,” jelas Ahad.

Adapun Pertamina Patra Niaga juga telah mengirimkan bantuan berupa 100 liter BBM Pertamax, 12 tabung isi ulang BrightGas 12 Kg , 4 Set Kompor LPG dan 16 Regulator serta beberapa kebutuhan logistik pangan seperti 500 Kg Beras, 23 pack Telur, Minyak Goreng, Air Mineral hingga Paket Perlengkapan Bayi dan Ibu Pasca secara bertahap sejak Kamis 4 November 2024 lalu untuk kebutuhan para pengungsi dan operasional posko.

Di sisi lain, sejak awal erupsi Gunung Lewotobi, Pertamina Patra Niaga bergerak cepat menyalurkan bantuan sembako kepada pengungsi bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Tujuh Posko Pengungsian yang tersebar di wilayah kabupaten Flores Timur.