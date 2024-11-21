Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jelang Natal, Pertamina Siapkan 2 Kapal Tanker Distribusi Pasokan BBM

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 21 November 2024 |17:29 WIB
Jelang Natal, Pertamina Siapkan 2 Kapal Tanker Distribusi Pasokan BBM
Pertamina Siapkan 2 Kapal Tanker untuk Distribusi BBM Jelang Libur Natal. (Foto :Okezone.com/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina International Shipping (PIS) memastikan kelancaran distribusi dan pasokan bahan bakar minyak (BBM) ke penjuru negeri. Apalagi menjelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

Sebagai urat nadi virtual energi Indonesia, PIS kembali memperkuat armadanya dengan kehadiran PIS Rokan dan PIS Natuna.

"Kedua armada tanker ini disiapkan untuk menjaga kelancaran pasokan dan distribusi BBM terutama menjelang masa liburan Natal dan Tahun Baru 2025, di mana kebutuhan akan BBM di masyarakat biasanya akan meningkat," ujar Corporate Secretary PIS Muhammad Baron, Kamis (21/11/2024).

Kedua kapal ini, merupakan small tanker yang akan dioptimalkan untuk memperkuat keandalan distribusi BBM khususnya di area Indonesia Timur, yakni termasuk Nusa Tenggara, Papua, dan Maluku.

Secara rinci, Kapal PIS Rokan dan Natuna memiliki spesifikasi teknis yang mendukung kebutuhan distribusi BBM domestik, dengan kapasitas angkut hingga 6,245 Cbm, panjang kapal (LOA) 99.90 meter, draft 5.7 meter, dan daya angkut total (DWT) sebesar 4,990 ton.

1 2
Telusuri berita finance lainnya
