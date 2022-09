JAKARTA- Alasan mengapa perekonomian Amerika Serikat sangat unggul menarik untuk diulas. Pasalnya, ekonomi Amerika Serikat (AS) masih jauh dari resesi.

Ekonomi AS berkembang pada tingkat tercepat dalam beberapa dekade tahun lalu karena bangkit kembali dari penguncian pandemi.

Angka resmi dari Departemen Perdagangan menunjukkan ekonomi tumbuh sebesar 5,7%, ini menunjukkan kinerja terbaiknya sejak 1984.

Alasan mengapa perekonomian Amerika Serikat sangat unggul dikarenakan Bank Dunia memperkirakan ekonomi AS akan tumbuh sebesar 3,7% tahun ini, sejalan dengan perkiraan lainnya.

Pengeluaran konsumen dan stimulus pemerintah membantu memperkuat rebound dari tahun 2020, ketika produk domestik bruto berkontraksi sebesar 3,4% saat pandemi melanda.

Pasar tenaga kerja kini telah mendapatkan kembali sekitar 19 juta dari 22 juta pekerjaan yang hilang di tengah penutupan tahun itu.

Output tetap kuat dalam tiga bulan terakhir tahun ini, ketika tumbuh pada tingkat tahunan yang lebih baik dari perkiraan sebesar 6,9%.

Presiden Joe Biden memuji angka-angka itu, dengan mengatakan itu "bukan kebetulan" melainkan didorong oleh upaya pemulihan pemerintah.

Ketika stimulus pandemi mereda, dia mendesak Kongres untuk bergerak maju dengan rencana pengeluaran tambahan yang berfokus pada bidang-bidang seperti energi terbarukan, manufaktur, dan perawatan anak.

Berikut alasan mengapa perekonomian Amerika Serikat sangat unggul dirangkum dari Business Insider:

1. Upah Kerja yang Layak

Dengan pertumbuhan ekonomi yang membentang satu dekade terakhir, angka-angka pergerakan pendapatan negara terus membaik. Pertumbuhan upah 3,4% tahun-ke-tahun adalah yang terkuat dalam lebih dari satu dekade, hal ini membuat banyaknya pekerjaan di Amerika Serikat.

2. Generasi Muda Banyak Habiskan USD143 Miliar

Generasi Z, populasi yang lahir antara 1997 dan 2012, akan mencapai 40% konsumen AS pada tahun depan. Konsumen tersebut diharapkan berkontribusi sebanyak USD143 miliar dalam pembelanjaan langsung, yang akan menyebabkan banyak pengecer sakit kepala saat mereka mencari cara untuk menghadapi perubahan kebiasaan generasi yang dibesarkan di internet dan dengan perangkat seluler.

3. Perkuat Ketahanan Negara

Amerika Serikat tidak akan turun dari daftar teratas pengeluaran pertahanan nasional. AS menghabiskan lebih banyak untuk pertahanan daripada gabungan tujuh negara berikutnya.

4. Banyakin Utang

Utang nasional Amerika Serikat (AS) terus melesat. Tingginya kebutuhan pembiayaan untuk program penanganan Covid-19 menjadi salah satu penyebab utang Negeri Paman Sam terus tumbuh secara cepat. Dilansir dari CNN, Data terakhir Departemen Keuangan AS mencatatkan utang publik yang beredar telah menembus 30 triliun dollar AS atau setara sekitar Rp 432.000 triliun (asumsi kurs Rp 14.400 per dollar AS).

5. Industri Olahraga yang Maju

Sebuah laporan industri olahraga pada tahun 2015 memperkirakan pasar di Amerika Utara akan bernilai lebih dari USD73,5 miliar pada tahun ini. Itu termasuk hak media yang diperkirakan akan meningkat menjadi USD20,6 miliar tahun ini.

