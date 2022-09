JAKARTA- PT Bank KB Bukopin Tbk (“KB Bukopin”) melakukan pengikatan kredit dengan PT KB Finansia Multi Finance (“KB FMF”) yang bertujuan untuk memberikan fasilitas kredit modal kerja senilai Rp500 Miliar.

Penandatanganan pengikatan kredit antara KB Bukopin dan KB FMF dilaksanakan pada tanggal 7 September 2022 ini bertempat di Kantor Pusat KB FMF yang berlokasi di Office 8 SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Lt. 15 Jakarta. Turut hadir dalam acara tersebut Yohanes Suhardi selaku Direktur KB Bukopin, Kim Jong Un selaku Korean Link Business Division Head, Yupiter TH Simbolon selaku SOE and Institution Department Head, Donny Maliki selaku SOE & Institution Manager, sementara dari KB FMF diwakili oleh Kisup Wi selaku Direktur Keuangan dan Cun Pin selaku Head of Finance, Accounting and Funding Division.

Direktur KB Bukopin Yohanes Suhardi menyampaikan bahwa, “Penandatanganan pengikatan kredit yang telah dilaksanakan pada hari ini merupakan tindaklanjut atas Nota Kesepahaman yang telah dilakukan antara KB Bukopin dengan KB FMF sebelumnya. KB Bukopin berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan untuk nasabah, kami berharap nasabah KB Bukopin dapat menggunakan pembiayaan multiguna untuk pembiayaan modal usaha, renovasi rumah, biaya pendidikan, atau bahkan berlibur melalui KB FMF.”

Sebagai informasi, PT Finansia Multi Finance merupakan perusahaan pembiayaan yang didirikan pada tanggal 9 Juni 1994 (beroperasi dengan nama brand KreditPlus). Pada tanggal 3 Juli 2020, PT Finansia Multi Finance bergabung dengan KB Kookmin Card, bagian dari Group Finansial terbesar di Korea Selatan dan berganti nama menjadi PT KB Finansia Multi Finance.

“KB FMF yang fokus terhadap pelayanan pembiayaan multiguna untuk berbagai macam produk elektronik dan furniture, dan pinjaman dana dengan agunan BPKB kendaraan (motor dan mobil) untuk berbagai macam kebutuhan diharapkan membawa dampak positif bagi pertumbuhan bisnis KB Bukopin dan memberikan solusi kebutuhan bagi masyarakat luas.” tutur Yohanes.

(Wid)