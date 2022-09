JAKARTA- Perbandingan jumlah kekayaan cucu-cucu mendiang Ratu Elizabeth II menarik untuk diulas. Sejak kematian Ratu Elizabeth II, kehidupan keluarga kerajaan Inggris semakin menjadi sorotan dunia.

BACA JUGA:Mengintip Berapa Gaji Ratu Elizabeth II

Apalagi seorang keluarga bangsawan Inggris tentu menjadi sebuah kebanggaan tersendiri. Mereka tidak perlu khawatir tentang masalah ekonomi maupun kekuasaan terhadap negeri yang mereka pimpin.

Ya, saat ini Pangeran William dan Pangeran Harry merupakan dua sosok yang terkenal di Inggris. Keduanya merupakan cucu dari mendiang Ratu Elizabeth II

Saat ini Pangeran William dan istri, Kate Middleton atau Duke and Duchess of Cornwall and Cambridge. Kekayaan bersih Pangeran William secara keseluruhan sekarang mencapai USD 100 juta atau setara Rp 1,4 triliun.

Sedangkan kekayaan bersih Pangeran Harry setidaknya USD 25 juta, sehingga kalau digabung bisa mencapai USD 30 juta- USD 40 juta. Selain itu Pangeran William dan Harry kabarnya mendapatkan jatah warisan yang bisa dibagi dua, yakni sekira 14 juta Poundsterling dari nenek buyut mereka. Namun, sebagian besar warisan tersebut akan didapatkan Harry karena saudaranya akan mendapat keuntungan finansial dengan menjadi raja. Sebagaimana diketahui, Pangeran William berada di urutan kedua untuk tahta sebagai seorang raja, sementara Pangeran Harry berada di posisi keenam. Pangeran Harry berada di belakang Pangeran George, Putri Charlotte, dan Pangeran Louis dalam garis tahta kerajaan. Posisi Pangeran Harry juga akan terus terdesak ketika mereka akhirnya memiliki anak. Saat ini, kekayaan Kerajaan Inggris juga berasal dari Privy Purse, yang merupakan penghasilan pribadi Ratu. Uang itu berasal dari Duchy of Lancaster, sebuah tanah dan aset lainnya yang telah ada di keluarga Kerajaan selama ratusan itu. Aset ini memiliki nilai sebesar USD715 juta atau Rp10,64 triliun. Sebidang tanah seluar 18.433 hektar ini terdiri dari properti perumahan, komersial, dan pertanian. Pada tahun 2019, Privy Purse menghasilkan USD27 juta atau Rp402 miliar. Menurut laman Keluarga Kerajaan Inggris, jumlah ini membantu pembiayaan dari Sovereign Grant. (RIN)