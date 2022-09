JAKARTA – Penumpang MRT kini kian ramai terutama sejak kenaikan harga BBM. PT MRT Jakarta (Perseroda) mencatat adanya peningkatan jumlah penumpang harian sejak adanya pengumuman kenaikan harga BBM pada 3 September 2022 lalu.

Direktur Operasi dan Pemeliharaan Muhammad Effendi dalam acara Perkembangan MRT mengatakan meningkatnya jumlah penumpang harian MRT tak lain dikarenakan adanya kenaikan harga BBM.

"Jumlah penumpang tertinggi terjadi pada 14 September 2022 yang mencapai angka 76.883 penumpang," kata Direktur Operasi dan Pemeliharaan Muhammad Effendi dalam acara Perkembangan MRT Jakarta, Selasa (20/9/2022).

Effendi menjelaskan bahwa rata-rata penumpang harian MRT meningkatkan 3,8% setelah adanya kenaikan harga bbm. Dimana sebelum adanya kenaikan harga BBM jumlah penumpang 61.014 dan setelahnya mencapai 63.339 penumpang.

Adapun peningkatan tertinggi pada hari kerja sekitar 8,5% dari 67.212 menjadi 72.947 penumpang. Kenaikan juga terjadi di pengguna harian MRT pada akhir pekan sebesar 4,0% dari 42.417 penumpang naik menjadi 44.123 penumpang.

"Hari libur banyak juga masyarakat yang menggunakan kendaraan MRT," katanya.

Adapun rata-rata penumpang MRT bulan Agustus mencapai 59.731 penumpang. Sementara rata-rata penumpang pada awal September sampai 15 September mencapai 61.978 penumpang.

Sebelumnya, Pemerintah pada Sabtu (3/9/2022) memutuskan menaikkan harga BBM bersubsidi. Harga pertalite naik dari sebelumnya Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter (naik sekitar 31%). Harga per liter solar subsidi naik dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 (naik sekitar 32%). Adapun harga pertamax nonsubsidi naik dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter (naik sekitar 16%)