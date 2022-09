JAKARTA- Mengintip harta kekayaan Adam Levine yang diduga selingkuh menarik diulas. Sebagai informasi , jagat maya digemparkan dengan isu perselingkuhan vokalis Maroon 5, Adam Levine. Hal itu terungkap dari salah satu wanita yang membongkar isi percakapannya bersama Adam.

Video itu diunggah akun Twitter, @PopBase, Selasa 20 September 2022. Nampak seorang wanita diduga bernama Summer membagikan cara Adam memuji bentuk tubuhnya. Dibalik isu selingkuhnya, Adam memiliki harta kekayaan yang fantastis.

Dilansir Celebritynetworth, Adam Levine adalah penyanyi, penulis lagu, dan pembawa acara televisi Amerika yang memiliki kekayaan bersih USD160 juta. Adam Levine paling terkenal sebagai penyanyi utama band Maroon 5 dan sebagai salah satu pembawa acara selebriti serial TV realitas NBC The Voice. Adam menghasilkan USD8 juta per musim untuk menjadi pembawa acara The Voice bersama pembawa acara yang telah menyertakan Blake Shelton, Usher, Shakira dan Christina Aguilera.

Vokalis Maroon 5 ini telah menjabat sebagai juri dan pelatih kontestan di acara bakat televisi realitas populer The Voice di tahun 2011. Popularitas dan jangkauan Levine telah meningkat pesat setelah bergabung dengan pertunjukan. Dia telah digambarkan sebagai bintang yang keluar dari serial ini. Pada tahun 2013, diperkirakan oleh The Hollywood Reporter bahwa Levine dibayar USD12 juta untuk setiap musim The Voice. Levine meninggalkan The Voice pada Mei 2019, setelah enam belas musim dan delapan tahun. Film dan perannya menerima ulasan yang umumnya menguntungkan. Selama musim pertamanya muncul di The Voice, gaji Adam adalah USD6 juta. Pada 2015 ia menghasilkan USD10 juta. Itu melonjak menjadi USD12 juta pada tahun 2016. Pada tahun 2015 dan 2016 total pendapatannya dari semua sumber mencapai USD35 juta setiap tahun. Sejak 2017 dan seterusnya, gaji Adam di The Voice telah mencapai USD13 juta. Pada 2018 total pendapatannya dari semua sumber mencapai USD68 juta. Mengintip harta kekayaan Adam Levine yang diduga selingkuh setiap tahunnya pada tahun 2011 sebesar USD5 juta lalu tahun 2012 sebesar USD 10 juta, 2014 senilai USD25 juta, 2017 mencapai USD70 juta 2018 sebesar USD95 juta sedangkan tahun 2019 sebesar USD120 juta di tahun 2020 sebesar USD 130 juta dan di 2021: USD140 juta.