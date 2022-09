JAKARTA - Reza Arap diisukan selingkuh, Bahkan namanya dan kata 'Selingkuh' menjadi trending topic di Twitter.

Bahkan istri Reza, Wendy Walters pun meradang karena masalah ini. Wendy juga kepergok mengubah caption foto pernikahannya dengan Reza Arap.

Namun bukan soal perselingkuhannya yang akan dibahas, melainkan karier Reza Arab sebagai salah satu musisi dan YouTuber Indonesia. Hal ini menarik untuk diketahui seberapa besar kekayan Reza Arab.

Mengutip beragam sumber, Rabu (21/9/2022), harta Reza yang pertama didapat dari musiknya. Dirinya tergabung dalam grup musik Weird Genius yang beranggotakan YouTuber Eka Gustiwana dan Gerald Liu pada tahun 2016.

Weird Genius pun kerap mengeluarkan single yang populer seperti โ€œLathiโ€ pada tahun 2020 dan sering berkolaborasi dengan musisi ternama baik dari Tanah Air maupun dari luar negeri.

Yang kedua adalah dari YouTube. Awalnya Reza menjadi YouTuber gamer yang cukup populer pada tahun 2011. Dia sempat membuat kontroversi lantaran menutup akun YouTubenya. Namun dia kembali membuka akun YouTube miliknya.

Reza juga diketahui sebagai atlet esport. Reza mulai bergabung dengan DOTA dan telah meraih banyak prestasi pada tahun 2003. Namun dia meninggalkan dunia esport pada tahun 2009. Meski begitu sekarang dia kembali dan menjadi Co-Owner tim eSports sekaligus manajer We Against The World.

Karena banyaknya karya, tentu banyak perusahaan yang ingin menggunakan jasa Reza. Reza memiliki banyak follower di Instagram, juga menjalani bisnis ini. Dikabarkan, Reza memasang tarif hingga mencapai Rp45 juta untuk sekali unggahan endorsement-nya.

Sedangkan untuk video instagram, dia mematok harga Rp55 juta dengan durasi 24 jam. Untuk endorse lewat Instastory-nya. tarifnya sebesar Rp18 juta dan khusus Instagram Live sebesar Rp50 juta per jam.

Di sisi lain, Reza juga memiliki beragam bisnis. Misalnya, Reza menandatangani kontrak dengan anak perusahaan YG Entertainment, Gushcloud di twitter pada tahun 2019 lalu. Kerjasama ini merupakan kerjasama di bidang investasi. Reza juga menjadi Co-Owner dan artis pertama dari Gushcloud, sebuah perusahaan digital agency dengan spesialisasi influencer marketing. Lalu ada juga binsis Bar dan Kafe Game. Bisnis ini dijalankannya bersama sang istri, Wendy Walters, juga bekerja sama dengan Gibran Rakabuming Raka serta Kaesang Pangarep.