HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Adu Penghasilan Pratama Arhan dengan Azizah Salsha, Siapa Paling Banyak?

Rahma Anhar , Jurnalis-Kamis, 28 Agustus 2025 |21:02 WIB
Adu Penghasilan Pratama Arhan dengan Azizah Salsha, Siapa Paling Banyak?
Adu Penghasilan Pratama Arhan dengan Azizah Salsha, Siapa Paling Banyak?
A
A
A

JAKARTA - Adu penghasilan Pratama Arhan dengan Azizah Salsha, siapa paling banyak? Pratama Arhan dan Azizah Salsha resmi bercerai setelah 2 tahun menikah. Putusan cerai itu diambil oleh majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, Tangerang, pada 25 Agustus 2025.

Dalam dokumen pengadilan yang tersebar terungkap bahwa rumah tangga Arhan dan Zize sudah mulai goyah sejak Januari 2024. 

Di balik kasus perceraian ini, Pratama Arhan dan Azizah Salsha diketahui memiliki penghasilan yang cukup fantastis. Pratama Arhan yang merupakan Pemain Timnas Indonesia kini bermain di Bangkok United FC, klub yang berkompetisi di Thai League 1.

Sebelum gabung di Bangkok United FC, Pratama Arhan juga pernah bermain di klub Liga 1 Jepang, Tokyo Verdy pada Februari 2022. Pratama pun menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di Liga 1 Jepang. Kemudian juga pernah bermain di Korea Selatan bersama Suwon FC. Langkah ini menandai tonggak penting dalam kariernya sebagai pesepakbola profesional.

Karier Pratama dimulai dari PSIS Semarang. Jebolan akademi PSIS Semarang ini memulai karir profesionalnya bersama klub pada tahun 2021. Arhan membuat debut tim utama untuk PSIS Semarang di Piala Menpora 2021, di mana dia bermain 90 menit dalam seluruh empat pertandingan timnya di turnamen yang mendahului musim Liga 1 2021.

Pemain yang kini berusia 23 tahun memiliki nilai pasar Rp3,48 miliar, demikian berdasarkan transfermarkt per 2 Mei 2025.
 
Gajinya di klub adalah sumber utama pendapatan Pratama Arhan. Dia dikabarkan menerima gaji sekitar Rp1,3 miliar setiap tahun saat masih bergabung dengan PSIS Semarang. Saat dia bergabung dengan Tokyo Verdy, gajinya sempat turun drastis, dengan perkiraan gaji sekitar Rp500-600 juta per musim. 

Namun, kariernya kembali berkembang saat Suwon FC merekrutnya, yang sempat dikabarkan membayarnya hingga Rp10 miliar per musim. Sayangnya, informasi ini belum dapat dipastikan secara akurat.

Sementara, menurut kabar yang beredar, gaji Arhan di Bangkok United lebih besar ketimbang di Suwon FC. Laman K-League (Liga Korea) menyebut, bayaran pemain asing rata-rata mencapai 775,3 juta won atau sekitar Rp9 miliar per tahun.

Dari angka itu, bisa diperkirakan gaji Arhan paling tidak Rp10 miliar per tahun di Bangkok United. Dalam sebulan, ia menerima sekira Rp800 juta.

Selain gaji, Arhan juga mendapatkan penghasilan tambahan dari aktivitas di luar lapangan seperti bintang iklan. Dia pernah bekerja sama dengan banyak perusahaan besar, termasuk PUBG Mobile, Samsung dan Telkomsel. Perlu diingat bahwa pemasukan ini tidak konsisten dan sangat bergantung pada tawaran dan popularitas.

 

