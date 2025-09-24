Adu Kekayaan Purbaya Yudhi Sadewa dengan Anggito Abimanyu

JAKARTA - Adu kekayaan Purbaya Yudhi Sadewa dengan Anggito Abimanyu, bak langit dan bumi. Anggito Abimanyu menjadi Ketua Dewan Komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025-2030 menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya ditunjuk sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani.

Penetapan Anggito Abimanyu sebagai Ketua LPS dilakukan pada Senin malam (22/9/2025) usai rangkaian uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang berlangsung di kompleks parlemen.

Berikut kekayaan Purbaya Yudhi Sadewa dengan Anggito Abimanyu yang dirangkum Okezone, Rabu (24/9/2025):

Kekayaan Purbaya Yudhi

Purbaya memiliki kekayaan sebesar Rp39.210.000.000 berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dikelola KPK.

Purbaya menyampaikan LHKPN pada 11 Maret 2025. Dia diketahui memiliki harta berupa tanah dan bangunan senilai Rp30.500.000.000.