HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Harta Kekayaan Mahfud MD yang Putuskan Gabung Komite Reformasi Kepolisian

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 24 September 2025 |20:06 WIB
Harta Kekayaan Mahfud MD yang Putuskan Gabung Komite Reformasi Kepolisian
Harta Kekayaan Mahfud MD yang Putuskan Gabung Komite Reformasi Kepolisian (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harta kekayaan Mahfud MD yang putuskan gabung Komite Reformasi Kepolisian. Mahfud MD menyatakan bersedia bergabung dengan Komite Reformasi Kepolisian yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto. 

Hal ini disampaikan Mahfud saat bertemu Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya pada Selasa 16 September 2025.

"Nah, di situlah kami diskusi banyak, tetapi yang ingin saya pastikan dari diskusi yang itu, saya hanya menyampaikan konfirmasi satu hal bahwa saya menyetujui seluruh rencana Pak Prabowo untuk reformasi dan saya bisa ikut membantu dalam tim reformasi Polri," ujar Mahfud yang dikutip di kanal YouTube Mahfud MD Official.

Bergabungnya mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) tersebut dengan Komite Reformasi Kepolisian juga dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

"Alhamdulillah beliau (Mahfud MD) menyampaikan kesediaan untuk ikut bergabung," ujar Prasetyo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/9/2025).

Saat disinggung Mahfud akan menjabat Ketua Tim Reformasi Polri, Prasetyo mengaku belum mengetahui. Dia menegaskan, belum ada struktur di Komite Reformasi Polri.

"Belum ada yang ditunjuk siapa yang akan menjadi ketua," ujar Prasetyo.

 

