JAKARTA - Sebagai wujud konsistensi dalam mendukung tumbuh kembang wirausahawan muda Indonesia, Bank Mandiri kembali menyelenggarakan kompetisi Wirausaha Muda Mandiri (WMM) 2022. WMM yang sudah berlangsung sejak 2007 ini telah melahirkan lebih dari 50.000 wirausaha muda.

WMM tahun ini mengusung tema Bring Back Euphoria! Proud to be Entrepreneur! yang ditandai dengan lahirnya berbagai inovasi berupa kategori baru serta program-program kreatif lainnya, antara lain dengan hadirnya kategori baru new category, WMM Livin’ Fest hingga Bring Back Expo.

Vice President CSR Department PT Bank Mandiri Diwangkoro Ratam menjelaskan WMM adalah program andalan CSR Bank Mandiri. Bank Mandiri melihat generasi muda dan mahasiswa ketika dikenalkan kepada kewirausahaan, mereka akan menjadi wirausaha muda yang hebat, sehingga mampu membuka lapangan pekerjaan.

“Pengusaha muda bisa menjadi ikon baru dan bisa menjadi inspirasi untuk generasi muda lainnya, sehingga generasi muda ketika lulus dari kampus bisa menciptakan lapangan kerja sendiri,” ujarnya pada Press Conference WMM 2022, di Jakarta, Selasa (27/9/2022).

Adapun kategori WMM 2022 yakni Kategori Boga (makanan dan minuman dine in, minuman kemasan, makanan dan camilan kemasan, Kreatif (fashion label, entertainment, kesenian dan kebudayaan), Teknologi (digital apps, inovasi teknologi), Sosial (sosial lingkungan, jasa sosial).

Selain terbuka bagi para entrepreneur muda yang telah memiliki business existing dengan omzet Rp500 juta per tahun dan telah beroperasi selama 4 tahun, WMM 2022 juga menyelenggarakan Side Competition yakni Santripreneur dan Business Plan.

Berbeda dengan Business Plan yang telah dijalankan pada WMM tahun sebelumnya, Santripreneur merupakan kompetisi baru yang pertama kali digelar pada WMM 2022 ini.

Kompetisi Santripreneur ini terbuka bagi para santri di Indonesia yang mempunyai ide bisnis untuk dikembangkan baik secara individu maupun kelompok. Para pemenang kompetisi Santriprenenur dan Business Plan masing-masing akan meraih total hadian ratusan juta rupiah.

Diwang menjelaskan ada perbedaan penyelenggaraan WMM tahun ini dan sebelumnya. Pada gelaran WMM ke-15 ini, para peserta yang lolos ke tahap nasional akan berjuang untuk memperebutkan hadiah sebanyak-banyaknya dalam WMM Capital League.

“Pada WMM 2022 ini tidak ada Awarding sebagai puncak namun diganti dengan konsep WMM Capital League, yakni kompetisi memperebutkan hadiah modal usaha atau Capital Reward dengan total Rp2 miliar. Namun, hadiah perorangnya ini bisa beda-beda artinya juara 1 itu ditentukan oleh atau effort mereka dalam mempresentasikan juga ada challenge-challenge lain,” tuturnya.

Kemudian, lanjutnya, setiap tahun juga ada mini challenge, creator baru. Jadi setiap tahun bisa formatnya lebih tertib supaya lebih deket anak-anak muda sebagai target market WMM.

“WMM 2022 juga akan menampilkan Reality Show berisi seluruh rangkaian kegiatan WMM yang dikemas menjadi tayangan yang menghibur dalam format Digital Series yang akan ditayangkan di YouTube,” katanya.

Mendukung para wirausaha muda, salah satu juri WMM 2022 Kategori Kreatif Dimas Djayadiningrat menuturkan bahwa membuat produk harus jujur. Pada saat ingin memasarkan produk, maka gunakan kejujuran dari produk tersebut. Yang paling penting adalah brand image, kita tahu kemana akan memasarkan produk ini.

“Kualitas dari produk harus dijaga dengan maintenance sendiri, output-nya kejujuran dan personal branding-nya tepat,” ucapnya. Ia berharap, para wirausahawan tetap konsisten dan WMM 2022 semakin membawa manfaat yang baik ke depannya.

Seleksi kompetisi WMM 2022 bagi pengusaha muda akan dilakukan di masing-masing wilayah dengan tahapan awal registrasi melalui akses website www.wmm.id mulai 27 September - 27 Oktober 2022.

Nah, bagi kamu yang akan mengikuti WMM 2022 berikut persyaratan secara umum, catat ya!

1. Business Existing

- Dapat diikuti oleh para pemilik usaha yang merupakan Warga Negara Indonesia Berusia 18 - 35 tahun (per-27 September 2022).

- Merupakan pemilik / founder / co-founder dari usaha yang didaftarkan dan bukan merupakan reseller.

- Usaha yang didaftarkan bukan merupakan anggota sebuah produk franchise.

- Usaha yang didaftarkan minimal telah berjalan selama 4 tahun.

- Kantor pusat usaha yang didaftarkan berada wilayah Republik Indonesia.

- Usaha yang didaftarkan sedang tidak mengikuti kompetisi serupa dengan WMM.

- Bersedia untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan penjurian.

- Memiliki rekening Bank Mandiri dan sudah aktif menggunakan Livin' by Mandiri.

- Pemilik usaha tidak pernah terjerat kasus hukum, baik Pidana maupun Perdata.

- Alumni program Wirausaha Muda Mandiri di tahun-tahun sebelumnya juga dapat mendaftar kembali selagi masih memenuhi seluruh persyaratan.

2. Persyaratan umum Side Competition

• Santripreneur :

- Para santri Indonesia yang memiliki ide business baik individu maupun kelompok. Kamu bisa mendaftarkan diri secara individu ataupun kelompok sebagai representasi dari pesantren tempat kamu belajar. Jika terpilih, maka kamu berhak mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah untuk modal usaha dari Bank Mandiri.

• Business Plan

- Pemilik usaha merupakan Warga Negara Indonesia Pemilik berusia 18 - 35 tahun (per-27 September 2022).

- Merupakan pemilik / founder / co-founder dari usaha yang didaftarkan dan bukan merupakan reseller.

- Usaha yang didaftarkan bukan merupakan anggota sebuah produk franchise.

- Usaha yang didaftarkan maksimal baru berjalan selama 2 tahun / yang sedang dalam tahap perencanaan ide usaha.

- Usaha yang didaftarkan sedang tidak mengikuti kompetisi serupa

- Bersedia untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan penjurian.

- Memiliki rekening Bank Mandiri dan sudah aktif menggunakan Livin' by Mandiri.

- Pemilik usaha tidak pernah terjerat kasus hukum, baik Pidana maupun Perdata.

Turut hadir dalam Press Conference WMM 2022 Vice President CSR Department PT Bank Mandiri Diwangkoro Ratam, Juri Business Plan WMM 2022 Kategori Kreatif & Owner Linean Malinda Amalia, dan Juri WMM 2022 kategori Kreatif & Sutradara Film Dimas Djayadiningrat.

Jadi, tunggu apalagi, segera daftarkan diri Anda untuk mengikuti WMM 2022. Dapatkan kesempatan untuk bergabung dalam komunitas Alumni WMM dan nikmati kemudahan mengakses produk, serta berbagai layanan keuangan Bank Mandiri untuk membantu pengembangan usaha kamu. Buruan klik di sini.

