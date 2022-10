JAKARTA – MNC Pictures menggandeng perusahaan kreatif Korea Ideaconcert dalam distribusi konten, promosi dan pengembangan produksi bersama. Acara ini diselenggarakan secara khusus oleh KOTRA (Korea Trade-Investment Promotion Agency), selaku kantor perwakilan dagang Korea Selatan untuk Indonesia. KOTRA memfasilitasi hubungan dagang dan investasi antara kedua negara yakni Indonesia dan Korea.

Bekerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Korea di Indonesia dan KADIN Indonesia, KOTRA menyelenggarakan 'Indonesia Korea Future Industry Business Plaza 2022' di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu, 28 September 2022.

MNC Pictures dan Ideaconcert sepakat untuk melakukan kerjasama distribusi konten webtoon dan motiontoon melalui aplikasi KLAKLIK untuk dinikmati pencinta webtoon/e-Comics di Indonesia. KLAKLIK merupakan aplikasi mobile all in one berisi koleksi IP (Intellectual Property) berbasis cerita dengan format UGC (User Generated Content) dari para content creator.

Ideaconcert merupakan perusahaan kreatif yang menciptakan berbagai konten webtoon, motiontoon dan webtoon movie authoring tool bernama Toonivie. Webtoon movie adalah konten baru berjenis video dimana kartun dapat ditambahkan berbagai macam efek animasi dan audio.

Dengan adanya kerjasama antara MNC Pictures dan Ideaconcert, diharapkan menjadi peluang kerjasama dan kesempatan bisnis yang lebih luas dan bersinergi dalam pengembangan konten untuk penikmat webtoon dan e-comics. Kedepannya, akan ada lebih banyak peluang dalam melakukan kegiatan dan berbagai project bersama. Direktur Utama MNC Pictures Titan Hermawan mengatakan, kerjasama antara Korea dan Indonesia kembali terjalin dengan adanya kolaborasi antara MNC Pictures dan Ideaconcert. "Merupakan kebanggaan bagi kami untuk bisa berpartisipasi bersama dalam membicarakan tentang inovasi dan visi untuk masa depan dan menciptakan bisnis baru terutama dalam konten dan media yang sedang berkembang saat ini,” tuturnya.