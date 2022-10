JAKARTA - Wall Street ditutup menguat dengan indeks S&P 500 (.SPX) membukukan reli satu hari terbesar dalam dua tahun pada perdagangan Selasa (4/10/2022), setelah data ekonomi AS yang lebih lemah dan kenaikan suku bunga Australia yang lebih kecil dari perkiraan memicu harapan untuk pengetatan yang kurang agresif oleh Federal Reserve.

Mengutip Reuters, Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 825,43 poin, atau 2,8%, menjadi 30.316,32, S&P 500 (.SPX) naik 112,5 poin, atau 3,06%, pada 3.790,93 dan Nasdaq Composite (.IXIC) bertambah 360,97 poin, atau 3,34%, pada 11.176,41.

Sementara permintaan tenaga kerja tetap cukup kuat, lowongan pekerjaan AS turun paling dalam dalam hampir 2,5 tahun pada bulan Agustus sebagai tanda misi Fed untuk menjinakkan inflasi dengan menaikkan suku bunga bekerja untuk memperlambat ekonomi.

Sebelumnya, Reserve Bank of Australia (RBA) mengejutkan pasar dengan kenaikan suku bunga yang lebih kecil dari perkiraan sebesar 25 basis poin. Tingkat kasnya naik ke puncak sembilan tahun setelah enam kali kenaikan suku bunga dalam beberapa bulan dalam siklus pengetatan yang juga dilakukan oleh bank sentral lainnya.

RBA adalah bank sentral besar pertama yang mengakui bahwa sekarang adalah waktu untuk melambat setelah secara agresif menaikkan suku bunga tahun ini, kata Anthony Saglimbene, kepala strategi pasar di Ameriprise Financial di Troy, Michigan.

"Ada harapan bahwa Federal Reserve di beberapa titik di kuartal keempat akan mengatakan hal yang sama. Tidak berhenti menaikkan suku bunga, tetapi hanya memperlambat langkahnya," katanya. "Itulah jenis reli pasar di bawah permukaan," katanya.

Namun, Gubernur Fed Philip Jefferson mengatakan inflasi adalah masalah paling serius yang dihadapi bank sentral AS dan "mungkin perlu waktu" untuk mengatasinya. Presiden Fed San Francisco Mary Daly mengatakan bank sentral perlu memberikan lebih banyak kenaikan suku bunga.

Saham teknologi yang sensitif terhadap suku bunga naik karena imbal hasil pada benchmark Treasury 10-tahun turun untuk hari kedua berturut-turut setelah data pekerjaan dan langkah mengejutkan RBA. Valuasi pada saham teknologi dan pertumbuhan lainnya turun ketika biaya modal mereka naik.

Peristiwa ini adalah kenaikan satu hari terbesar untuk S&P 500 sejak Mei 2020. Dow Jones Industrial Average (.DJI) dan S&P 500 (.SPX) membukukan reli dua hari terbesar sejak April 2020.

Dampak dari suku bunga yang lebih tinggi kemungkinan akan tercermin dalam hasil perusahaan ketika musim pendapatan dimulai dalam dua minggu, kata Dennis Dick, pendiri dan analis struktur pasar di Triple D Trading Inc.

"Kami masih menghadapi waktu yang lebih sulit di sini. Saya pikir musim pendapatan ini tidak akan bagus," katanya. "Jika salah satu senjata besar memperingatkan itu bisa mengakhiri reli lebih cepat. Ini benar-benar melegakan dibandingkan dengan dimulainya pasar bull baru," tambanhnya.

Miliarder Elon Musk mengusulkan untuk melanjutkan dengan tawaran awalnya sebesar USD54,20 untuk menjadikan Twitter Inc (TWTR.N) pribadi, dua sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan pada hari Selasa, membuat saham perusahaan media sosial melonjak 22,24%. Twitter adalah pemenang persentase terbesar di S&P 500.

Saham Tesla telah naik sekitar 6% sebelum berita dan segera memangkas kenaikan, berakhir naik 2,90% pada hari itu. Baca selengkapnya.

Raksasa megacap memimpin reli, dengan Amazon.com Inc (AMZN.O) naik 4,50% dan Microsoft Corp (MSFT.O) naik 3,38%. Apple Inc (AAPL.O) naik 2,56% sementara induk Google Alphabet Inc (GOOGL.O) bertambah 3,04%.

Bank seperti Citigroup, Morgan Stanley dan Goldman Sachs naik lebih dari 3%. Reli itu berbasis luas, dengan hanya enam saham di indeks S&P 500 ditutup lebih rendah.

Volume di bursa AS adalah 12,51 miliar saham, dibandingkan dengan rata-rata 11,63 miliar untuk sesi penuh selama 20 hari perdagangan terakhir

Rebound saham pada hari Senin mengikuti penutupan terendah S&P 500 (.SPX) dalam hampir dua tahun minggu lalu yang membatasi kinerja bulanan terburuk pada bulan September sejak Maret 2020.

Rivian Automotive Inc (RIVN.O) melonjak 13,8% setelah produsen kendaraan listrik itu mengatakan memproduksi 7.363 unit pada kuartal ketiga, 67% lebih banyak dari kuartal sebelumnya, dan mempertahankan target setahun penuh sebesar 25.000. Baca selengkapnya

Isu-isu yang maju melebihi jumlah yang menurun di NYSE dengan rasio 6,80 banding 1 di Nasdaq, rasio 3,70 banding 1 mendukung para advancers.

S&P 500 membukukan dua tertinggi baru 52-minggu dan satu terendah baru Nasdaq Composite mencatat 53 tertinggi baru dan 73 terendah baru.