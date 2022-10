JAKARTA - Wall Street ditutup melonjak pada perdagangan Senin (17/10/2022) waktu setempat karena didorong pendapatan yang solid dan pembalikan kebijakan keuangan di Inggris memicu selera risiko dan mendorong sterling dan euro terhadap greenback.

Mengutip Reuters, Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 550,99 poin, atau 1,86%, menjadi 30.185,82, S&P 500 (.SPX) naik 94,88 poin, atau 2,65%, menjadi 3.677,95 dan Nasdaq Composite (.IXIC) bertambah 354,41 poin, atau 3,43%, menjadi 10.675,80.

Ketiga indeks saham utama AS menguat untuk mengakhiri sesi 1,9% menjadi 3,4% lebih tinggi sementara dan dolar melemah terhadap sekeranjang mata uang dunia.

"Katalisator yang telah memicu di pasar tahun ini sudah terkenal," kata Joseph Sroka, kepala investasi di NovaPoint di Atlanta. Sekarang, investor mencari tunas hijau katalis yang dapat mulai memberikan beberapa perbaikan.

Saham bersiap untuk pembukaan yang kuat setelah menteri keuangan baru Inggris Jeremy Hunt membatalkan pemotongan pajak yang diusulkan Perdana Menteri Liz Truss dan mengekang subsidi energinya, sementara Bank of America Corp (BAC.N) membukukan hasil kuartal ketiga yang mengalahkan konsensus, setelah diuntungkan dari rentetan kenaikan suku bunga dari Federal Reserve.

Saham Eropa juga ditutup naik tajam karena pembalikan kebijakan keuangan Inggris.

"Pembalikan itu telah mengangkat beberapa awan, tetapi itu tidak mengangkat risiko politik," kata Peter Cardillo, kepala ekonom pasar di Spartan Capital Securities di New York, yang menambahkan bahwa pemerintah baru yang dibentuk oleh Perdana Menteri Inggris Liz Truss telah menyebabkan banyak ketidakpastian.

Baca Juga: Komitmen Bantu Sesama, Sinarmas LDA Maritime Berikan Donasi CSR pada Yayasan Tzu Chi Sinar Mas

Sementara itu, pelonggaran yuan membebani pasar Asia.

Indeks STOXX 600 pan-Eropa (.STOXX) naik 1,83% dan indeks saham MSCI di seluruh dunia (.MIWD00000PUS) naik 2,09%.

Saham pasar berkembang naik 0,32%. Indeks MSCI dari saham Asia Pasifik di luar Jepang (.MIAPJ0000PUS) ditutup turun 0,19%, sedangkan Nikkei Jepang (.N225) turun 1,16%.

Imbal hasil Treasury jangka panjang berbalik lebih tinggi di akhir sesi berombak untuk pasar obligasi, bahkan ketika sentimen investor mereda setelah kebijakan Inggris.

Benchmark catatan 10-tahun terakhir turun 3/32 harga untuk menghasilkan 4,0166%, dari 4,006% akhir Jumat.

Obligasi 30-tahun terakhir turun 23/32 harga untuk menghasilkan 4,0214%, dari 3,975% akhir Jumat.

Euro dan sterling menguat setelah pengumuman kebijakan Hunt yang diumumkan, menyebabkan greenback melemah terhadap sekeranjang mata uang utama dunia.

Indeks dolar turun 1,02%, dengan euro naik 1,19% menjadi USD0,9835.

Yen Jepang melemah 0,19% versus greenback di 149,06 per dolar, sementara sterling terakhir diperdagangkan di USD1,135, naik 1,61% hari ini.

Harga minyak mentah terombang-ambing karena pasar menyulap tanda-tanda resesi yang menjulang dan kebijakan moneter longgar China yang terus berlanjut.

Minyak mentah AS turun 0,18% menjadi ditutup pada USD85,46 per barel, sementara Brent menetap di USD91,62 per barel, pada dasarnya datar pada hari itu.

Pelemahan greenback memberi dorongan pada harga emas. Spot gold naik 0,4% menjadi USD1,648,39 per ounce.