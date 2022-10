JAKARTA – Cara top up saldo LinkAja di Indomaret. LinkAja merupakan layanan pembayaran elektronik yang secara resmi dirilis pada awal tahun 2020, juga merupakan produk andalan dari PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) dan telah terdaftar di Bank Indonesia.

Sama seperti dompet digital lainnya, LinkAja mempunyai berbagai fitur seperti membeli kebutuhan sehari-hari, transfer saldo, dan mengirim uang.

Para pengguna LinkAja bisa melakukan top up saldo secara online atau offline, yaitu melalui ATM, mobile banking, internet banking, ataupun gerai Indomaret dan Alfamart.

Okezone telah merangkum cara top up saldo LinkAja melalui Indomaret di bawah ini, simak langkahnya.

Cara Top Up Saldo LinkAja di Indomaret

• Datangi retail Indomaret terdekat dari rumah Anda

• Jika sudah sampai di minimarket tersebut, buka aplikasi LinkAja di smartphone Anda

• Pilih menu Isi Saldo

• Lalu pilih opsi Merchant & Mitra LinkAja

• Selanjutnya tap opsi Buat Token

• Masukkan kode PIN akun LinkAja Anda

• Setelah itu akan muncul token berupa barcode yang berlaku 5 menit

• Datangi meja kasir dan beritahu kepada kasir tersebut bahwa Anda ingin melakukan top up saldo LinkAja

• Tunjukkan token berupa barcode atau kode QR di aplikasi LinkAja Anda kepada kasir

• Sebutkan nominal top up yang diinginkan

• Lakukan pembayaran kepada kasir sesuai dengan nominal isi saldo

• Setelah transaksi selesai, Anda akan mendapatkan struk sebagai bukti pembayaran dan secara otomatis dana di akun LinkAja Anda akan bertambah

Sebagai tambahan, mengenai biaya top up LinkAja di Indomaret akan dikenai biaya admin Rp1.000 per top up. Merupakan angka yang sangat kecil jika dibandingkan dengan pengisian saldo e-wallet lainnya. Sementara untuk minimal isi saldo adalah sebesar Rp10.000 di Indomaret.

Nah itulah, beberapa langkah yang harus dilakukan untuk top up saldo LinkAja melalui gerai Indomaret yang telah dirangkum oleh Okezone. Semoga bermanfaat.