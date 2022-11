JAKARTA - CEO Tesla Elon Musk akan hadir di B20 Summit. Hal itu disampaikan akun media sosial resmi The B20 Summit.

"And, we are pleased to announce the inspiring business leaders as the speaker of B20 Summit Indonesia 2022 in the following sessions "Navigating Future Disruption of Global Technological Innovation" session, Elon Musk, CEO, Tesla Inc," dikutip dari Instagram The B20 Summit, Rabu (2/11/2022).

Diketahui, acara tersebut akan dilaksanakan pada 13 - 14 November 2022. Adapun lokasi acara akan bertempat di Bali.

Selain Elon Musk, acara The B20 Summit juga akan dihadiri sejumlah narasumber penting.

Sejumlah narasumber tersebut diantaranya CEO dan Presiden Direktur PT Bakrie & Brothers Tbk Anindya Bakrie, Tony Blair, Pendiri dan Ketua Eksekutif, Tony Blair Institute for Global Change, Alan Jope, CEO, Unilever.