JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita optimis target dua juta unit motor listrik buatan Indonesia tercapai. pada 2024. Bahkan dirinya yakin target tersebut bisa terealisasi sebelum 2024.

"Khusus untuk roda dua ada traget dari pak Presiden pada tahun 2024 ini kita harus bisa memproduksi at least dua juta kendaraan motor listrik buatan Indonesia. Di sini tertulisnya dalam waktu sesingkat-singkatnya, tapi saya menyampaikan sebelum tahun 2024 harus bisa produksi motor 2 juta buatan Indonesia," ujar Agus dalam gelaran Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2022 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (2/11/2022).

Menurutnya, target tersebut bisa tercapai bila antar instansi pemerintah baik kementerian maupun lembaga saling bersinergi untuk mempercepat program transisi energi.

"Kemenperin mendukung dari sisi suplai tentunya agar memastikan produksi dan kendaraan listrik bisa cepat tumbuh, kata kuncinya tumbuh cepat. Sementara kementrian dan lembaga lain tentu mempunyai tanggung jawab yang berbeda dengan kami," jelasnya.

Dia menyampaikan, secara regulasi, pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi untuk mendorong percepatan transformasi dari kendaraan konvensional ke kendaraan elektrik.

"Ada Peraturan Presiden no 55 tahun 2019, Peraturan Pemerintah no 74, dan yang terakhir Inpres no 7 tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, saya kira ini merupakan bukti nyata atas komitmen pemerintah mempercepat transformasi kendaraan berbasis konvensional ke kendaraan berbasis listrik," tandasnya.