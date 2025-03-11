Produsen Mobil Listrik asal Vietnam Siap Bangun Pabrik di Indonesia

JAKARTA - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyatakan produsen kendaraan listrik asal Vietnam VinFast akan membangun pabrik manufaktur di Indonesia. Pembangunan pabrik manufaktur ini sebagai bagian dari ekspansi globalnya.

“VinFast kemarin sudah bertemu dengan kami juga untuk rencana membangun pabriknya di Indonesia dan mereka ingin jadi apa Indonesia salah satu dari dua negara yang mereka akan investasi di luar Vietnam untuk manufacturing ini,” kata Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Selasa (11/3/2025).

1. Investasi di Indonesia

Rosan pun menegaskan bahwa VinFast sangat serius untuk investasi di Indonesia. Bahkan, dia saat ini sedang memberikan alternatif lokasi yang cocok untuk pabrik manufaktur VinFast.

“Dan ini mereka sangat serius dari kementerian investasi kita bersama-sama mereka untuk memberikan alternatif lokasinya sehingga mereka bisa merealisasikan investasi yang mereka sampaikan dan mereka sangat-sangat serius,” paparnya.

Rosan meyakini proses investasi VinFast di Indonesia akan segera terealisasikan.

“Jadi kita meyakini ini bisa berjalan juga dengan segera,” katanya.