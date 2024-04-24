Siap-Siap! 2.000 Tiang Listrik Bisa Buat Ngecas Mobil Listrik

JAKARTA - PT PLN (Persero) mendukung penuh ekosistem kendaraan listrik melalui penyediaan infrastruktur secara masif di Tanah Air. Hal ini terlihat dari keberadaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

Direktur Retail dan Niaga PLN Edi Srimulyanti menjelaskan, PLN telah berkolaborasi dengan mitra saat ini telah mengoperasikan setidaknya lebih dari 1.299 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), 9.800 Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) dan 1.900 Stasiun Penukaran Baterai Listrik Umum (SPBKLU).

"Ketersediaan Infrastruktur EV ini sudah sangat mencukupi, di mana bisa kita lihat pemudik EV tahun ini yang meningkat 5 kali lipat dari tahun sebelumnya dapat mudik dengan nyaman, tanpa masalah, tidak ada keluhan dan antrian yang menumpuk," ungkapnya di Jakarta.

Tidak sampai di situ, PLN juga akan mengembangkan sebanyak 2.000 unit SPKLU pada tiang listrik yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Insya Allah tahun ini kami akan menambah lagi 2.000 SPKLU yang akan kami pasang di tiang listrik, baik itu ditanam pada tiang besi dan untuk yang ditempel pada tiang beton," katanya.

Sementara itu, guna mengakselerasi penambahan infrastruktur EV di Indonesia, PLN juga membuka kemitraan dalam mengembangkan SPKLU dan SPBKLU.

(Dani Jumadil Akhir)