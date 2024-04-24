Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Siap-Siap! 2.000 Tiang Listrik Bisa Buat Ngecas Mobil Listrik

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |17:07 WIB
Siap-Siap! 2.000 Tiang Listrik Bisa Buat Ngecas Mobil Listrik
2.000 Tiang Listrik Bakal Bisa Buat Ngecas Mobil Listrik (Foto: Dokumen PLN)
A
A
A

JAKARTA - PT PLN (Persero) mendukung penuh ekosistem kendaraan listrik melalui penyediaan infrastruktur secara masif di Tanah Air. Hal ini terlihat dari keberadaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

Direktur Retail dan Niaga PLN Edi Srimulyanti menjelaskan, PLN telah berkolaborasi dengan mitra saat ini telah mengoperasikan setidaknya lebih dari 1.299 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), 9.800 Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) dan 1.900 Stasiun Penukaran Baterai Listrik Umum (SPBKLU).

"Ketersediaan Infrastruktur EV ini sudah sangat mencukupi, di mana bisa kita lihat pemudik EV tahun ini yang meningkat 5 kali lipat dari tahun sebelumnya dapat mudik dengan nyaman, tanpa masalah, tidak ada keluhan dan antrian yang menumpuk," ungkapnya di Jakarta.

Tidak sampai di situ, PLN juga akan mengembangkan sebanyak 2.000 unit SPKLU pada tiang listrik yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Insya Allah tahun ini kami akan menambah lagi 2.000 SPKLU yang akan kami pasang di tiang listrik, baik itu ditanam pada tiang besi dan untuk yang ditempel pada tiang beton," katanya.

Sementara itu, guna mengakselerasi penambahan infrastruktur EV di Indonesia, PLN juga membuka kemitraan dalam mengembangkan SPKLU dan SPBKLU.

(Dani Jumadil Akhir)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/320/3144051/mobil_dinas-pU8b_large.jpg
Anggaran Mobil Dinas Pejabat Naik Jadi Rp931 Juta, Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/21/320/3132508/mobil_listrik-8ulP_large.jpg
LG Batalkan Investasi Rp129 Triliun di RI, Cabut dari Proyek Baterai Mobil Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/11/320/3121301/mobil-IPp9_large.jpg
Produsen Mobil Listrik asal Vietnam Siap Bangun Pabrik di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/17/320/3114701/mobil_listrik-07tr_large.jpg
RI Raja Nikel, Penjualan Mobil Listrik Melesat 200%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/320/3008711/segini-harga-mobil-listrik-genesis-g80-milik-shin-tae-yong-yang-dikasih-gratis-KJCCS4ClPY.jpg
Segini Harga Mobil Listrik Genesis G80 Milik Shin Tae-yong yang Dikasih Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/320/2992128/wow-ada-5-spklu-mobile-yang-disiapkan-untuk-mudik-lebaran-2024-bnjXJP7ex2.jpg
Wow, Ada 5 SPKLU Mobile yang Disiapkan untuk Mudik Lebaran 2024
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement