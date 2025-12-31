Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Naik, Pencabutan Insentif Mobil Listrik Berpotensi Rugikan Konsumen

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |19:34 WIB
Harga Naik, Pencabutan Insentif Mobil Listrik Berpotensi Rugikan Konsumen
Harga Naik, Pencabutan Insentif Mobil Listrik Berpotensi Rugikan Konsumen (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Niti Emiliana menilai rencana pencabutan insentif kendaraan listrik berpotensi memberikan dampak signifikan bagi konsumen, khususnya dari sisi kenaikan harga jual kendaraan listrik yang selama ini menjadi faktor utama meningkatnya minat masyarakat.

“Dari sisi konsumen, pencabutan subsidi kendaraan listrik akan berdampak langsung pada kenaikan harga yang signifikan. Padahal, tren pembelian mobil listrik di Indonesia justru meningkat karena adanya insentif tersebut,” ujar Niti di Jakarta, Rabu (31/12/2025).

Menurut Niti, tanpa adanya insentif, khususnya untuk mobil listrik, harga kendaraan listrik akan melonjak dan berisiko menurunkan daya beli konsumen.

YLKI menilai, konsumen pada akhirnya akan melakukan perbandingan hanya dari segi harga beli. Dalam kondisi harga mobil listrik meningkat, terdapat potensi konsumen kembali memilih kendaraan berbahan bakar minyak (BBM).

"Jika harga mobil listrik tidak lagi kompetitif, konsumen bisa saja kembali ke mobil BBM. Situasi tersebut tentu bertolak belakang dengan pengembangan teknologi yang tengah didorong pemerintah,” lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
