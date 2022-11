JAKARTA-Prestasi membanggakan kembali diraih PT Sasa Inti, jelang akhir tahun ini, Perusahaan yang memproduksi bumbu instant kenamaan di Tanah Air ini kembali mendapatkan penghargaan dalam acara Indonesia Original Brand Award. Dengan penghargaan ini, menempatkan Sasa kini menjadi Leading Brand untuk kategori Bumbu Instan di Indonesia. Penghargaan ini dirilis di akhir Oktober 2022.

Indonesia Original Brands Award merupakan ajang penghargaan dan selebrasi terhadap merek-merek asli Indonesia. Adapun tolak ukur yang menjadi penilaian dilihat berdasarkan beberapa variable yakni antara lain Brand Awareness, loyalty, Reputation, Competitiveness yang kuat berdasarkan riset oleh Business Digest dan Majalah SWA.

Kabar gembira ini dipublikasikan Sasa melalui akun instagram resminya @life.at.sasa, yang menyebutkan bahwa penghargaan bergengsi ini tercapai berkat gabungan dari kerja keras dan cermat serta dedikasi dari nilai CARE (Courage, Action-oriented, Respectful, dan Enthusiastic).

PT Sasa Inti juga menyatakan terima kasih pada semua pihak yang telah berkontribusi atas penghargaan ini. “Terima kasih untuk Indonesia dan Tim Pemenang Sasa, serta terima kasih bagi para pendukung Sasa di setiap tempat, “ demikian seperti ditulis dalam caption.

Ungkapan suka cita disampaikan oleh Chief Executive Officer sekaligus Presiden Direktur PT Sasa Inti Rudolf Tjandra, kesuksesan Sasa meraih penghargaan bergengsi ini merupakan suatu hal yang membanggakan karena segenap jajaran direksi dan karyawan yang tiada henti berinovasi. “Inspiring! My heartfelt congratulations to the Sasa Winning team. Notwithstanding the numerous headwinds and unprecedented challenges brought about by the pandemic you have all stood up and raised above them all,” ungkapnya.

Selanjutnya, ia juga menyampaikan rasa bangga terhadap pencapaian perusahaan kali ini,” I cannot be more proud of you all. You guys are my pride and joy!.”

Prestasi ini juga mendapat respons positif dari masyarakat. Dalam komentarnya @iin*** menyatakan rasa bangganya. “ Jadi bangga sebagai Duta Sasa dan pastinya selalu memberikan edukasi dan pengenalan trz kepada konsumen bahwa produk Sasa is the Best, “ ungkapnya.

Hal senada dinyatakan akun @Fama***, “mantap sasa”.

Hadir sejak tahun 1968, brand yang satu ini telah dikenal sebagai penyedap rasa nomor satu dari masa ke masa. Tidak hanya itu, namanya yang berasal dari singkatan “Sari Rasa” ini telah memiliki ratusan varian produk dengan berbagai kategori, seperti santan cair, santan bubuk, sauce, tepung bumbu, dan masih banyak lagi. Untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, Sasa kian hadir di berbagai marketplace di Indonesia.

Sasa adalah salah satu perusahaan yang memang dalam perjalanannya mengalami transformasi yang luar biasa. Apalagi sejak tahun 2019, di bawah tangan dingin seorang Chief Executive Officer sekaligus Presiden Direktur PT Sasa Inti Rudolf Tjandra, mampu mengubah citra dan persepsi Sasa. Di mana awalnya citra Sasa yang identik sebagai ‘MSG Company’ menjadi ‘Kitchen Food Brand Company’. Tak hanya itu, stigma negatif masyarakat terhadap Monosodium Glutamat (MSG) pun berubah, dari yang dianggap tidak sehat menjadi produk yang aman dikonsumsi.

Tak hanya itu, transformasi Sasa juga meliputi ranah komunikasi pemasaran. Rudolf membawa perusahaan ini untuk mengubah seluruh bentuk komunikasi menjadi lifestyle campaign yang modern. Pada 2020, Sasa merilis iklan bertema ‘Micin Swag Generation Nikmati Hidup Sepenuhnya’ dengan tagar #WeAreMSG yang berhasil menembus tiga juta penonton dalam sepekan. Iklan ini juga memberikan edukasi terkait MSG terbuat dari tetes tebu pilihan yang aman dikonsumsi asalkan sesuai dengan takaran dan tentunya, tidak dimakan bersama bungkusnya. Setahun berlalu, Sasa kembali menghebohkan jagat maya lewat iklan bertajuk #SasainWonderland dan #Sasatotheworld yang terpampang di Times Square New York.

Kampanye ‘Sasa to the World’ ini dinilai sukses besar di tengah situasi pandemi Covid-19 yang justru terbilang menjadi masa-masa menyulitkan bagi beragam lini usaha. Sasa pun berhasil menggelar berbagai kolaborasi dengan merek-merek lokal yang menjadi representasi anak muda. Bahkan, pihaknya turut menggandeng salah satu personil boyband Super Junior asal Korea Selatan, yaitu Choi Siwon sebagai brand ambassador Sasa Melezatkan dalam ‘Magical Touch of Sasa’ menjadi ‘The Wizard Chef’.

Hingga saat ini dirinya terus berusaha mengembangkan segmen pasar Milenial dan Gen Z, salah satunya dengan menerapkan omnichannel marketing dengan mengintegrasikan penjualan offline dan online, baik melalui media konvensional dan digital.

Khusus untuk segmen pasar yang satu ini, Rudolf mengaku tengah gencar membangun awareness dan engagement melalui kanal-kanal digital, seperti media sosial, platform over-the-top (OTT), dan lain-lain. Perusahaan tersebut juga mengembangkan sayapnya ke berbagai kanal digital, seperti e-commerce dengan toko resmi di marketplace maupun SasaNutrition Store.

