HOME FINANCE HOT ISSUE

OJK Cabut Izin BPR Nagari, Bank Bangkrut di RI Bertambah Lagi

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 01 April 2026 |10:03 WIB
OJK Cabut Izin BPR Nagari, Bank Bangkrut di RI Bertambah Lagi (Foto: OJK)
JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Pembangunan Nagari. Hal ini sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-28/D.03/2026 tanggal 31 Maret 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Pembangunan Nagari.

BPR Pembangunan Nagari beralamat di Simpang Gudang Desa Balai Satu Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menambah daftar panjang bank bangkrut di Indonesia menjadi enam hingga 31 Maret 2026.

"Pencabutan izin usaha BPR Pembangunan Nagari merupakan bagian dari tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat," kata Kepala OJK Provinsi Sumatera Barat Roni Nazra dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Pada tanggal 5 Maret 2025, OJK telah menetapkan PT BPR Pembangunan Nagari dalam status BPR Dalam Penyehatan (BDP) karena memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12 persen.

Selanjutnya, pada tanggal 3 Maret 2026, OJK menetapkan PT BPR Pembangunan Nagari dalam status BPR Dalam Resolusi (BDR) dengan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Pengurus dan Pemegang Saham PT BPR Pembangunan Nagari untuk melakukan upaya penyehatan khususnya dalam mengatasi permasalahan permodalan dan likuiditas sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. 

Namun demikian, Pengurus dan Pemegang Saham PT BPR Pembangunan Nagari tidak dapat melakukan penyehatan terhadap kondisi BPR dimaksud.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/320/3206837/bank_bangkrut-j7KF_large.jpg
5 Fakta Bank Bangkrut Bertambah Terus di 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/320/3206259/bank-Bewx_large.jpg
Ini Penyebab OJK Tutup 1 Bank di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/320/3206096/bank-3EfN_large.jpg
Daftar 5 Bank Bangkrut di Indonesia Sepanjang 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/320/3206063/bank-RPrI_large.jpg
5 Bank Bangkrut di RI hingga Maret 2026, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/320/3206061/bank_tutup-2CMV_large.jpg
Bank Bangkrut di RI Bertambah Lagi! OJK Cabut Izin BPR Koperindo Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/320/3202636/bank-5S4j_large.jpg
4 Bank Bangkrut hingga Februari 2026, Ada Praktik Fraud
