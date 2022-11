BALI – CEO of Tesla dan CEO of Space X Elon Musk hari ini menjadi pembicaraan dalam acara "Intergenerational Dialogue for Our Emerging Future" di Bali, Senin (14/11/2022).

Dialog itu merupakan bagian utama dari kegiatan Tri Hita Karana (THK) Future Knowledge Summit dan Festival Kampus Merdeka (FKM), kolaborasi antara Kemendikbudristek dengan Kementerian Koordinasi Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dan lembaga nirlaba Upaya Indonesia Damai atau United in Diversity (UID).

Elon berdialog secara virtual dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim.

Dalam dialog itu, keduanya membahas panjang lebar terkait dunia Pendidikan yang berjalan saat ini.

Tak hanya soal Pendidikan namun juga terkait kemajuan teknologi.

Seperti diketahui, Elon dikenal dunia sebagai salah satu tokoh paling inspiratif dan paling dekat dengan teknologi.

Di mana dia menciptakan sebuah pesawat luar angkasa yakni Space X dan membuat mobil listrik Tesla.

Namun ternyata, meskipun dikenal dekat dengan kemajuan teknologi, ada satu hal yang paling Elon takutkan dengan kemajuan teknologi yang kian pesat ini. Salah satunya adalah kecerdasan buatan. “Hal yang harus diwaspadai adalah tentang teknologi AI atau kecerdasan buatan. Pada dasarnya kecerdasan buatan ini sangat bagus untuk kemajuan teknologi, namun jangan sampai nantinya AI malah disalahgunakan dan justru tidak bisa berjalan dengan baik nanti kedepannya,” ujarnya. Menurut Elon, sikap yang bijak sangat penting dilakukan dalam perkembangan teknologi yang kian pesat ini. “Semakin kuat keinginan kita akan teknologi, berarti kita harus semakin bijakn juga untuk menggunakannya,” katanya.