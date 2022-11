BALI - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden memberikan pujian kepada Presiden Joko Widodo saat membuka sesi III 'Partnership for Global Infrastructure and Investment' Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.

Biden mengatakan, Jokowi telah melakukan pekerjaan yang hebat di pertemuan G20.

Baca Juga: Bertemu 17 Kepala Negara G20, Jokowi: Potensi Investasi di IKN Rp322 Triliun

"You've done a tremendous job by the way. Really. You've done a great job (Anda melakukan pekerjaan yang luar biasa hebat, ngomong-ngomong. Beneran. Anda telah melakukan pekerjaan yang hebat, red)," ucap Biden di Bali, Selasa (15/11/2022).

Sontak, pujian Presiden AS itu disambut meriah tepuk tangan para undangan dan delegasi yang hadir.

Baca Juga: Momen Jokowi-Iriana Bertemu Pangeran Muhammad bin Salman saat Gala Dinner KTT G20

Sebelumnya, KTT G20 telah dibuka oleh Presiden Jokowi pagi tadi. Dalam pidatonya, Jokowi mengajak anggota G20 untuk mengakhiri perang yang saat ini masih berjalan.

"Being responsible here also means that we must end the war. If the war does not end, it will be difficult for the world to move forward. If the war does not end, it will be difficult for us today responsible for the future of the current generations and future generations (Bertanggung jawab di sini artinya kita harus bisa mengakhiri perang. Karena jika perang tidak diakhiri, maka akan sulit bagi dunia untuk maju. Jika perang tidak diakhiri, akan sulit bagi kita bertanggungjawab atas masa depan generasi saat ini dan generasi mendatang)," tutur Jokowi dalam pidatonya.

Baca Juga: Lifebuoy x MNC Peduli Ajak Masyarakat Berbagi Kebaikan dengan Donasi Rambut, Catat Tanggalnya!

Selain itu, Jokowi juga meminta agar anggota G20 tidak membiarkan dunia jatuh kembali ke dalam Perang Dingin. "We should not divide the world into parts. We must not allow the world fall into another Cold War (Kita seharusnya tidak membagi dunia menjadi beberapa bagian. Kita tidak boleh membiarkan dunia jatuh ke dalam Perang Dingin lagi)," ujarnya.