JAKARTA – Miliarder yang juga pendiri Microsoft, Bill Gates membagikan lima rekomendasi buku yang menjadi favoritnya sepanjang masa.

Ini adalah koleksi eklektik, mulai dari fiksi ilmiah favorit dari masa remajanya hingga sejarah tabel periodik. Tidak seperti pilihannya pada musim panas, salah satunya adalah karya nonfiksi.

Gates mengidentifikasi tema di setiap buku yang menganalisis kebenaran lebih dalam tentang kemanusiaan, semangat penemuan, kapasitas untuk berkolaborasi, dan perenungan akan kekuatan yang lebih tinggi.

Diketahui bahwa Gates sudah gemar membaca sejak dia masih muda.

Mengutip dari Forbes, Selasa (22/11/2022), pada 2016 ayah Gates memberitahukan bahwa Bill menyukai semua jenis buku, termasuk ensiklopedia.

“Dia membaca begitu banyak sehingga ibu Bill dan saya harus membuat peraturan: tidak ada buku di meja makan,” kenang Gates Sr.

Baca Juga: 5 Tokoh yang Lahir Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, Siapa Saja?

Tinjauan lengkap atas rekomendasinya dipublikasikan di blog Gates, yakni GatesNotes. Pada tahun ini, buku favoritnya juga ditempatkan di 100 Perpustakaan Kecil Gratis di seluruh dunia.

Berikut 5 buku favorit Bill Gates yang dikutip dari Forbes, Selasa (22/11/2022):

1. Strangers in a Strange Land karya Robert Heinlein.

Novel ini menarik Gates yang merupakan penggemar lama Heinlein sejak duduk di bangku kelas 7 hingga kini menjadi "sci-fi dewasa".

Novel ini menceritakan seorang pemuda bernama Michael Valentine Smith yang tumbuh di Mars dan di antara orang-orang Mars. Ketika dia kembali ke Bumi, Smith melarikan diri dari para ilmuwan yang mempelajarinya untuk berkeliling dunia.

Dalam realitas futuristik Heinlein, agama dan pemimpin mereka yang mencolok secara politis lebih kuat daripada sekarang. Sistem berpengaruh ini mengilhami Smith untuk memulai miliknya sendiri, yang disebut Gereja Semua Dunia.

Kecerdasan dan kemampuan psikisnya yang canggih – sisa-sisa dari waktunya bersama penghuni Mars – memenangkan pengikutnya.

Baca Juga: 4 Perceraian Termahal di Dunia, Salah Satunya Bos Microsoft hingga USD76 Miliar

Gates memuji deskripsi Heinlein tentang komune Smith, di mana dia dan pengikut terdekatnya mempraktikkan seksualitas terbuka dan "kesatuan" dengan lingkungan mereka, sebagai prediksi akurat tentang budaya hippie yang muncul hanya beberapa tahun setelah novel ini diterbitkan pada tahun 1961.

Tidak seperti buku fiksi ilmiah lainnya, Gates menilai buku ini tidak memiliki akhir yang jelas atau pesan moral yang lugas.

“Terserah kita untuk memutuskan apa yang terjadi selanjutnya,” kata Gates.

“Seperti dalam kehidupan nyata,” lanjutnya.

2. The Inner Game of Tennis karya Timothy Gallwey

The Inner Game of Tennis adalah buku tenis terbaik yang pernah dibaca Gates.

Meski begitu, Gates meyakinkan bahwa itu juga berlaku untuk bidang kehidupan di luar lapangan.

Baca Juga: Saatnya Anak Muda Bangkit Bersama untuk Indonesia Bersama Astra

Seorang pelatih tenis dan konsultan bisnis yang sukses, Gallwey berpendapat bahwa ada dua komponen dalam tenis, yakni permainan fisik bagian luar dan permainan mental bagian dalam. Sementara permainan luar bisa berubah, permainan dalam adalah kuncinya - jika pemain terlalu kritis terhadap diri sendiri, mereka menyabotase mental mereka dan menghambat kinerja mereka. Seperti yang dikatakan Gates bahwa "kita perlu belajar dari kesalahan kita tanpa terobsesi dengannya." Gates mengatakan bahwa pepatah Gallwey memengaruhi gaya manajemennya sendiri di Microsoft. Dia ingat memperlakukan kesalahan sebagai masalah yang harus diselesaikan, bukan kegagalan untuk dihukum. 3. Mendeleyev’s Dream karya Paul Strathern Seorang penulis dan akademisi yang produktif, Strathern membuat katalog penemuan ilmiah yang menyebabkan terciptanya tabel periodik, dimulai dari Yunani kuno dan diakhiri dengan pencipta tabel tersebut yakni ahli kimia Rusia Dimitri Mendeleyev. Penekanan Strathern pada cara kimia tumbuh dari alkimia dan agama menjadi sebab mengapa Gates mengagumi tabel periodik - itu adalah contoh, tulis Gates, tentang bagaimana "satu penemuan dapat menghasilkan penemuan lain yang tak terhitung jumlahnya." Gates, yang mendedikasikan seluruh dinding kantornya untuk representasi raksasa dari tabel periodik, mengingatkan pembaca betapa hal itu sangat memengaruhi. “Karena kita memahami atom, kita dapat membuat cip, dan karena itu kita dapat membuat perangkat lunak dan dapat membuat AI,” kata Gates yang memungkinkan pembuatan chip komputer, yang mengarah pada pembuatan perangkat lunak dan AI. Baik elemen itu sendiri atau penemuan yang dimungkinkannya, "semua kompleksitas alam semesta berasal dari bagan itu," kata Gates. Untuk mereka yang cenderung kurang ilmiah, dia meyakinkan para pembaca bahwa catatan Strathern tentang kepribadian kimia yang paling eksentrik menambah rasa kesembronoan pada topik yang sebenarnya padat. Lagi pula, Mendeleyev sendiri mengklaim bahwa tabel periodik muncul di hadapannya dalam mimpi. 4. Surrender karya Bono Gates memuji otobiografi Bono yang baru-baru ini dirilis sebagai pandangan yang dalam dan rentan terhadap kenaikan legendaris U2 menjadi bintang, serta perjuangan selanjutnya dengan identitas dan makna. Paul Hewson (Bono) lahir di Dublin, Irlandia. Dirinya menempatkan hidupnya di sekitar kreasi 40 lagu U2. Narasinya yang cerdas dan mencela diri sendiri menyimpulkan bahwa penyerahan spiritual memberi makna pada hidupnya kalau dia masih memiliki jalan yang harus ditempuh. Meskipun Gates dan Bono telah menjadi teman dan bekerja sama selama bertahun-tahun – Gates Foundation adalah pendukung besar ONE, organisasi nirlaba yang Bono bantu temukan (kedua pria tersebut berbicara tentang persahabatan mereka di pertemuan puncak filantropi Forbes pada tahun 2013). Gates mengatakan bahwa buku tersebut mencakup banyak hal, termasuk cerita yang belum pernah dia dengar. Dia memuji fokus Bono pada nilai-nilai bersama band dan kesetiaan satu sama lain. Hal ini menjadi sesuatu yang telah lama dikagumi Gates tentang mereka. 5. Team of Rivals: The political genius of Abraham Lincoln karya Doris Kearns Goodwin Ini bukan pertama kalinya Gates memuji Team of Rivals. Gates menyebutkan kecintaannya pada biografi tersebut dalam rekomendasinya pada tahun 2014 tentang biografi Kearns Goodwin tentang Teddy Roosevelt, "The Bully Pulpit". Catatan sejarawan kepresidenan terkenal tentang kehidupan Abraham Lincoln yang mengilhami film peraih Oscar, Lincoln – berpusat pada pemilihannya pada tahun 1860. Setelah Lincoln memenangkan kursi kepresidenan, dia mematahkan tradisi dan mengisi kabinetnya dengan saingan politik – orang-orang yang baru saja dia miliki dikalahkan. Bersama-sama, kelompok yang terputus-putus itu pergi untuk menyelamatkan persatuan. Meskipun beberapa kritikus modern mempertanyakan sikap Lincoln terhadap ras, Gates menekankan, "Saya datang dari Team of Rivals lebih yakin dari sebelumnya bahwa Lincoln adalah orang yang sangat bermoral yang menduduki peringkat sebagai presiden terbesar Amerika." Dia mengidentifikasi kontrol emosional Lincoln, keamanan intelektual – yang memungkinkan dia mengundang saingan ke lingkaran dalamnya – dan kemauan untuk belajar dari kesalahannya sebagai sifat yang memisahkan dia dari presiden lainnya. Gates merasa contoh Lincoln dapat digunakan sebagai pola untuk memecahkan masalah modern yang sulit. “Akhir-akhir ini saya memikirkan buku Goodwin karena terasa sangat relevan di tahun 2022,” tulis Gates. Dia menjelaskan, seperti pada tahun 1860, Amerika bergulat dengan pemberontakan, menentang ideologi, dan pertanyaan tentang ras. Dalam hal contoh sejarah, kata Gates, "Abraham Lincoln adalah model yang bagus seperti yang akan Anda temukan."