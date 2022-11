JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan harga cabai mengalami sedikit kenaikan jelang Natal 2022 dan Tahun Baru (Nataru) 2023. Kendati demikian, ia memastikan stok dalam keadaan cukup.

Zulhas menerangkan kenaikan cabai ini karena memasuki musim penghujan.

"Jelang Nataru ini, cabai yang sedikit naik karena musim hujan jadi ada beberapa kendala, sedangkan keperluan naik kan maka harga dikit naik, tapi masih jauh daripada harga yang mahal dulu. Tapi untuk stok nggak ada masalah," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Selasa (29/11/2022).

Sementara untuk komoditas lainnya seperti telor, kata Mendag, harganya stabil. "(Harga) ayam stabil, beras sedikit naiklah," ucapnya.

Mengutip Info Pangan Jakarta, harga cabai per hari ini, Rabu (30/11/2022) mulai merangkak naik. Cabai merah keriting naik Rp 148 menjadi Rp 39.255 per kilogram. Kemudian, cabai rawit merah naik Rp 2.246 per kilogram, menjadi Rp 45.680 per kilogram.

Sementara cabai rawit hijau juga serupa naik Rp 1.297 menjadi Rp 36.000 per kilogram.