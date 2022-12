JAKARTA - Antusiasme para pengunjung benar-benar mencapai puncaknya pada hari ketiga Wirausaha Muda Mandiri (WMM) Fest 2022, Minggu (11/12/2022). Apalagi untuk mendapatkan tiket WMM Fest powered by Livin' by Mandiri ini sangat mudah, pengunjung hanya cukup membuka aplikasi Livin' by Mandiri dan membuka fitur Livin' Sukha.

Event yang diadakan selama tiga hari berturut-turut di Plaza Barat Senayan, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Selatan ini sekaligus menandakan berakhirnya seluruh rangkaian event tahunan WMM 2022.

WMM Fest yang diadakan sejak 09- 11 Desember 2022 masih dipenuhi para pengunjung yang ingin menyaksikan langsung berbagai aneka expo produk-produk lokal persembahan finalis WMM dan UMKM Binaan PT Bank Mandiri.

Vice President CSR Department PT Bank Mandiri Diwangkoro Ratam mengatakan WMM Fest 2022 menjadi ajang masyarakat menunjukkan bahwa produk-produk UMKM tidak kalah dengan produk import atau dengan produk luar negeri lainnya. Sehingga semua karya anak bangsa ini patut diperhitungkan.

"Event ini ditunjukkan bagi talenta-talenta wirausaha yang luar biasa. Kita tidak hanya bicara fesyen saja ya, ada ide-ide yang tak pernah terpikirkan sebelumnya, ada teknologi-teknologi yang mereka juga baru pertama kali melihat dan surprise ternyata karya anak bangsa itu sangat patut diperhitungkan," katanya.

Ada yang menarik pada salah booth yang menjual beragam kerajinan tangan yang digambar secara langsung bernama ArtuReady by Indah Veny. ArtuReady sendiri berasal dari kata 'Are You Ready' yang menggunakan seni untuk kebaikan. ArtuReady tidak hanya berkreasi melalui ilustrasi semata tetapi juga menyampaikan semangat positif kepada semua orang.

"Di sini kami menyebutnya dengan ilustration with a messeges of hope. Jadi setiap ilustrasi itu ada maknanya dimana kita bisa mengingat Indonesia itu sangat beragam, sewarna warni itu dan kita harus merayakannya," kata Indah.

Indah (kanan) saat menawarkan produknya kepada salah satu pengunjung yang hadir di WMM 2022/ (FOTO: MPI/ALDHI CHANDRA SETIAWAN)

Indah juga mengatakan, jika seni itu sangat powerfull dan akan lebih bermakna jika bisa berdampak, sehingga semua produk yang dijualnya memiliki pesan yang secara langsung tersampaikan kepada yang memakainya.

"Jadi pendekatannya itu produk-produk yang ngingetin orang untuk connected to God, terus produk kedua yang ingetin orang untuk love the earth mengkanya lebih ramah lingkungan kemudian love yourself. Sehingga jika kita sudah mencintai diri sendiri itu bisa berdampak kepada orang lain, " katanya.

Tak hanya itu saja, di hari terakhir WMM 2022 juga ada banyak kegiatan seru dan menarik lainnya seperti aktivitas booth dari Top 16, UKM Binaan Bank Mandiri dan Unit Bisnis Mandiri Livin’ by Mandiri, talkshow kreatif bersama content creator Bena Kribo dan Melinda Amalia yang merupakan pemenang WMM 2018.

Selain itu, acara juga diisi dengan fashion show, food festival, Sounding Top 3 WMM, pemenang 4 Favorith booth, pemenang Top 3 urban fest serta penampilan dari group band Element, Teddy Adhitya, Lalahuta, Andien, Gigi, dan Dewa.

Talkshow Inspiratif Berbagi Tips Menjadi Content Creator

Konten Kreator Bena Kribo (tengah) dan Owner Linean Malinda saat menjadi pembicara dalam talkshow kreatif Wirausaha Muda Mandiri (WMM) Fest 2022 (FOTO: MPI/ALDHI CHANDRA SETIAWAN)

Talkshow hari ketiga membahas tentang content creator yang menghadirkan Benazio Rizki Putra atau dikenal Bena Kribo seorang content creator muda dan Melinda Amalia pemenang WMM 2018 yang juga merupakan pendiri brand fesyen Linean sebuah brand baju berbahan dasar bahan linen terbuat dari serat tanaman rami.

Bena mengatakan, bagaimana saat ini para anak muda sangat mudah untuk membuat sebuah content yang kreatif karena ditunjang dengan berbagai macam media sosial yang semakin banyak ditambah lagi dengan smartphone yang memudahkan para creator untuk meng-create sebuah content yang menarik.

"Dalam beberapa tahun ini perkembangan content sangat luar biasa. Karena dimudahkan dengan menggunakan smartphone yang canggih. Sekarang orang jauh lebih mudah untuk mencari peminat atau view. Banyak banget anak muda nggak harus content creator saja tetapi para entrepreneur juga sekarang sudah banyak sekali membuat content yang bagus dan menarik," katanya.

Begitupula yang dikatakan Melinda, menjadi seorang entrepreneur juga perlu kreatifitas yang cukup tinggi baik dalam mendesain atau meng-create sebuah content yang menarik. Misalnya pada saat sesi membuat katalog untuk produknya, disitu juga ia manfaatkan untuk membuat scene-scene foto dan video.

"Kemudian pastinya aku sering bekerjasama atau berkolaborasi dengan fashion stylish dan dari sana aku bisa dapet kumpulan foto dan video dari baju-baju aku," katanya.

Bena mengatakan, dalam mengembangkan atau meng-create sebuah content harus memiliki orisinalitas terlepas ada banyak content yang memang dibuat atau lahir atas dasar inspirasi dari berbagai content yang sedang tren. Namun menurutnya harus tetap memiliki ciri khas atau style sendiri.

"Kebanyakan orang kalo bikin content yang lagi trending ada sebagian orang yang hanya membuat remake dari tren tersebut hanya ikut-ikutan. Padahal yang harus dilakukan adalah oke kita ikuti tren tersebut, tapi kita bedain supaya style-nya tetap style kita," kata Bena.

Sebagai pengusaha di bidang fesyen, perempuan yang akrab disapa Manda itu juga tak menampik adanya tren yang sama. Namun menurutnya jika dilihat dari etika bisnis sebaiknya jangan mengikuti tren sebuah produk yang memang merupakan kompetitor.

“Jadi menurutku masih fine kalo bukan kompetitor yang sama. Tapi tetap harus punya karakteristik apa nih dari brand kita," katanya.

Nostalgia Lewat Lagu

Setelah session talkshow selesai, para penonton diajak bernostalgia dengan menyaksikan penampilan dari grup band Element yang membawakan lagu-lagu andalannya seperti 'Pergilah Adinda, Rahasia hati, Cinta tak Bersyarat dan Cinta Sejati.

Meski terik matahari menyengat namun para penonton tetap antusias menyanyikan bait demi bait lirik lagu dari Grup Musik yang beranggotakan Ferdy Tahier, Lucky Widja, Didi Riyadi, Fajar Maringka, Arya Prasetyo dan Adhitya.

Penampilan grup Musik Element di WMM 2022/ (FOTO: MPI/FAISAL RAHMAN)

Lagu pertama yang dibawakan berjudul 'Pergilah Adinda' dimana Ferdy mengatakan jika lagu ini dulu dibuat saat dirinya tengah patah hati oleh seorang gadis yang dicintainya.

"Jadi saya pernah jatuh cinta pada seorang gadis nih, trus saya patah hati dan jadilah lagu ini," kenangnya.

Satu jam membawakan lagu-lagu hitsnya, Ferdy Element merasa bersyukur bisa melihat antusiasme penonton. Sebab ia sudah lama tidak manggung. "Kita senang di sini, kalian luar biasa kita udah lama nggak manggung dapetin kalian bless banget," ujar Ferdy.

Selain penampilan Element, penonton juga dibuat terkesima dengan penampilan Teddy Adhitya, Lalahuta yang membawakan lagu di era 90an seperti anak Sekolah dan inikah cinta.

Penampilan dari penyanyi cantik Andien juga membuat riuh penonton semakin bersemangat. Andien yang tampil manis mengenakan balutan baju berwarna pink membawakan lagu-lagu andalannya 'Saat Bahagiaku, Tentang Aku, dan Moving On'.

Malam semakin larut, namun tak menurunkan gairah penonton untuk menunggu penampilan grup selanjutnya. Ya, Gigi tampil menghibur penonton dengan lagu 11 Januari, My Facebook, dan Perdamaian.

Grup musik Dewa 19 Ft. Marcello Tahitoe saat tampil membawakan lagu yang pernah hits di era 90 an/ (FOTO: MPI/FAISAL RAHMAN)





Sebagai penutup dalam acara Wirausaha Muda Mandiri (WMM) Festival 2022 penampilan yang ditunggu-tunggu yakni Dewa 19 Ft. Marcello Tahitoe tampil membawakan lagu hitsnya Takkan Ada Cinta Yang Lain, Kangen, roman Picisan, separuh nafas, Dewi, kamulah satu-satunya dan Cukup Siti Nurbaya membawa kemeriahan malam itu semakin pecah.

Selain penampilan panggung yang luar biasa dari para musisi Indonesia, Hari terakhir WMM 2022 juga dilakukan penyerahan Hadiah kepada Peserta UMKM Fest terbaik 2022. Hadiah diberikan sebagai dukungan usaha yang diberikan kepada juara pertama Mama Anna fasilitator dari rumah BUMN Kupang sebesar Rp85 juta.

Juara kedua kepada brand Arae sebagai Fasilitator dari Rumah BUMN Bogor sebesar Rp65 juta. Hadiah ketiga diberikan kepada Chawaty sebagai Fasilitator dari Rumah BUMN Surabaya sebesar Rp45 juta dengan total keseluruhan hadiah sebesar Rp195 juta.

Senior Vice President Bank Mandiri Rudi As Aturridha (ketiga kiri) saat menyerahkan hadiah secara simbolik kepada mama Anna fasilitator dari rumah BUMN Kupang /(FOTO: MPI/FAISAL RAHMAN)

Sebelum expo WMM Fest digelar, Bank Mandiri telah menyelesaikan ajang kompetisi Wirausaha Muda Mandiri (WMM) yang dijuarai oleh Indra Purwidiyanto pemilik usaha Naruna dari kategori Kreatif.

Naruna keramik merupakan usaha di bidang kriya keramik yang memproduksi keramik dari bahan material 100 persen lokal dengan desain khas Indonesia. Usaha milik Indra ini memberdayakan masyarakat sekitar, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Adapun kategori WMM 2022 yang meliputi Kategori Boga (makanan dan minuman dine in, minuman kemasan, makanan dan camilan kemasan, Kreatif (fashion label, entertainment, kesenian dan kebudayaan), Teknologi (digital apps, inovasi teknologi), Sosial (sosial lingkungan, jasa sosial).

Kira-kira ada kemeriahan apa lagi di WMM tahun depan? sampai jumpa di WMM 2023 mendatang ya!

