Bank Mandiri (BMRI) Tebar Dividen Rp44,4 Triliun

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 30 April 2026 |06:42 WIB
JAKARTA - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) menyepakati pembagian dividen senilai Rp44,47 triliun atau setara dengan 79 persen dari laba bersih tahun buku 2025. Keputusan ini disahkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Rabu (29/4/2026) 

Dividen total per saham (total dividend per share/DPS) atas kinerja tahun buku 2025 sebesar Rp476,95, tumbuh dibandingkan DPS tahun buku 2024 senilai Rp466,18 per lembar saham.

“Hal ini mencerminkan komitmen perseroan dalam menghadirkan nilai optimal bagi negara dan seluruh pemegang saham, tanpa mengurangi kapasitas Bank Mandiri untuk terus tumbuh sebagai institusi keuangan nasional berdaya saing global,” ujar Direktur Utama Bank Mandiri Riduan dalam keterangan resmi.

Dari total dividen, sebesar Rp9,3 triliun telah dibayarkan lebih awal sebagai dividen interim pada 14 Januari 2026. Sedangkan sisanya akan didistribusikan kepada pemegang saham pascapenyelenggaraan RUPST.

Riduan menambahkan bahwa keputusan pemegang saham hari ini mencerminkan kepercayaan atas fundamental yang dijaga dan dibangun perseroan.

“Dividen ini sekaligus menjadi wujud tekad kami untuk Melayani Sepenuh Hati, sebagai mitra negara dan bagian dari ekosistem Danantara yang memperkuat kontribusi BUMN bagi masyarakat,” kata dia.

 

https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/320/3213906/bank_mandiri-R3jh_large.jpg
